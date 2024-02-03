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Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой - 3 февраля. Топ 5 интересных фактов о плохих словах

Есть такой интересный праздник, как Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой, который отмечают 3 февраля. Altapress.ru рассказывает увлекательные факты о "плохих" словах.

Конфликт, ссора.
Конфликт, ссора.
pixabay.com

1. В русском языке всего четыре слова признаны матерными: на «х», «п», «е» и «б» и все производные от них. А с 2018 года Роскомнадзор запретил еще и слово на букву «м».

2. Несмотря на то, что матерных корня всего четыре, русский язык стоит на третьем месте по количеству нецензурных слов в мире. Его обошел английский язык и голландский.

3. Многие филологи придерживаются версии, что мат произошел от обрядной лексики язычников и применялся для описания чего-либо позитивного. С приходом христианства он приобрел негативную окраску.

Кошка. Злость.
Кошка. Злость.
СС0

4. Тем не менее люди верили, что матерными словами можно отпугнуть нечистую силу. Потому при виде черта не скупились на брань.

5. Британские ученые в 2009 году пришли к выводу, что мат помогает легче переносить боль. Предположительно, нецензурная лексика заставляет сердце биться чаще — это помогает собраться.

Подробнее о мате читайте в специальном материале altapress.ru.

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