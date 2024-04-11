12 апреля
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Жизнь

Всемирный день анимешника и День трех драконов. Интересные праздники, которые отмечают 11 апреля

Altapress.ru расскажет об интересных торжествах, которые празднуют 11 апреля.

Аниме-фигурки.
Аниме-фигурки.
unsplash.com

Всемирный день анимешника

Всемирный день анимешника — праздник, посвященный японской анимации. В международном празднике участвуют актеры, художники, поклонники аниме, люди, которые увлекаются этим видом искусства.

Книги, рука с ромашкой.
Книги, рука с ромашкой.
Фото: ru.freepik.com, автор freepik.

Праздник неумелых рук

Этот день посвящен тем, кто испытывает трудности с ручными работами, такими как шитье, вязание, рисование. Он призван помочь людям перестать стесняться своих неумелых рук и просто наслаждаться творчеством без оглядки на критику или неудачи. В этот день люди могут собираться вместе и делиться своими творениями, вне зависимости от того, насколько они успешны в своих ручных работах.

Китайский дракон.
Китайский дракон.
www.chinahighlights.com

День трех драконов

Этот день посвящен драконам – мифическим существам, которые имеют большое значение в китайской культуре и символике. Драконы считаются мудрыми, сильными и благосклонными к людям. Они также ассоциируются с разными стихиями и цветами. В этот день люди могут устраивать фестивали воздушных змеев, танцы драконов или просто восхищаться этими великолепными созданиями.

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