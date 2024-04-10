День братьев и сестер — 10 апреля. Трогательные поздравления в прозе, стихах и смс

Как прекрасно, что есть ты —

Человек очень близкий, родной.

Пусть сбываются все мечты,

Знай, что я за тебя — горой!



С днем сестер и братьев тебя

Я хочу сегодня поздравить.

И пусть счастье, любовь и радость

Будут в жизни твоей править!

Хорошо тому живется,

У кого есть брат с сестрой!

Связаны одной семьею,

И одной большой мечтой!



И в прекрасный день чудесный —

День всех братьев и сестер

Пожелать хочу здоровья,

Чтоб в душе царил задор!



Чтобы жили дружно вместе,

Не ругались никогда,

С нежностью всегда встречались —

Братья, сестры — всем ура!