Международный день спорта-2024. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

В День спорта желаю

Удачи вам и долгих лет,

Успехов в непростой работе,

Красивых, честных вам побед.



Здоровье пусть не подкачает

И не утихнет ваш запал,

Авторитет вы всем ребятам,

А труд ваш — выше всех похвал.

С Днем спорта, ура!

Желаю счастья и добра,

Пускай безбедно жизнь течет,

Здоровье крепнет пусть, растет.



Пусть в спорте сказочно везет,

И бодрость жизнь пускай дает,

И все исполнятся мечты —

Для счастья и для теплоты!