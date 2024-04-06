8 апреля
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Спорт

Международный день спорта-2024. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Международный день спорта отмечают 6 апреля. Для бывалых силачей и начинающих спортсменов altapress.ru сделал подборку приятных поздравлений в прозе, стихах и смс.

Фитнес. Спорт.
Фитнес. Спорт.
CC0

Поздравления с Международным днем спорта в прозе

Поздравляю с Днем спорта! Желаю отменной физической формы, постоянной бодрости духа, неутомимого стремления к успеху, веселой зарядки и огромного заряда позитива! Желаю передавать физкульт-приветы близким и радовать их добрыми улыбками. Желаю верить в себя и мчаться к своей мечте с рекордной скоростью.

С Международным днем спорта! Спортсменов, любителей спорта и всех желающих им заниматься, поздравляю с праздником! Пусть здоровье и жизнь без вредных привычек будут у вас на первом месте. Будьте крепкими духом и находитесь всегда в хорошей физической форме. Пусть вас радуют личные успехи и достижения!

Спорт — залог силы, красоты, отменного здоровья и долголетия! Уважаемые спортсмены, своим трудом вы помогаете нашему народу стать крепче, выносливее, не бояться простуды и других болезней. Желаем вам и вашим ученикам высоких результатов и громких побед, достижения намеченных целей и бесконечной энергии.

Футбол.
Футбол.
СС0.

Поздравления с Международным днем спорта в стихах

В День спорта желаю
Удачи вам и долгих лет,
Успехов в непростой работе,
Красивых, честных вам побед.

Здоровье пусть не подкачает
И не утихнет ваш запал,
Авторитет вы всем ребятам,
А труд ваш — выше всех похвал.

С Днем спорта, ура!
Желаю счастья и добра,
Пускай безбедно жизнь течет,
Здоровье крепнет пусть, растет.

Пусть в спорте сказочно везет,
И бодрость жизнь пускай дает,
И все исполнятся мечты —
Для счастья и для теплоты!

Раз — отжались, два — присели.
Ты команды раздаешь,
Ежедневно ты при деле,
Спорт в народе бережешь.

Будь успешным ты, спортсмен,
Вызывай у всех восторг,
Пусть спортивная фигура
Удивляет всех вокруг!

Спорт. Фитнес. Гири.
Спорт. Фитнес. Гири.
СС0

Поздравления с Международным днем спорта в смс

Спортсменов всех сегодня
Поздравляю от души.
Вы сильны, отважны, бойки,
Очень, парни, хороши.

Пусть играет каждый мускул,
Спорт к победе вас ведет.
Вам желаю я медалей,
Пьедестал пускай вас ждет.

Спортсмен,
Наш дружок,
Получай-ка
Поздравок!
У тебя стройна
Фигура
И спортивная
Натура!

За здоровый образ жизни
И за спорта дух
Мы поздравим всю отчизну,
Поздравок озвучив вслух.
Пусть же спорта корни
Глубоко врастают в жизнь,
Чтоб потомки долго помнили
Фразу «Ты за спорт держись».

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