10 апреля
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Жизнь

Подготовьтесь заранее. Поздравления с праздником Ураза Байрам в прозе, стихах и смс

Ураза Байрам — один из крупнейших праздников Ислама, завершающий священный месяц Рамадан. Его еще называют праздником разговения. Для правоверных мусульман в этот день предписывается предаваться праздничному настроению, вкушать питье и пищу. Altapress.ru подготовил к этому дню поздравления в прозе, стихах и смс.

Мечеть. Ислам
Мечеть. Ислам
ССО

Поздравления с Ураза Байрамом в прозе

От всей души поздравляю со светлым праздником — Ураза Байрам! Хочу пожелать, чтобы родные и близкие всегда были рядом, в доме всегда царило спокойствие и счастье, верных друзей и мира. Пусть каждый день будет наполнен радостью, гармонией и любовью.

В светлый праздник Ураза Байрам прошу принять искренние поздравления и пожелания всего доброго, радостного и красивого. Пусть мир царит в семье, пусть все родные будут здоровы, пусть на столе всегда будет праздник, пусть твои руки делают добрые дела, пусть Аллахом будут услышаны все молитвы твоей души. Также желаю достатка, любви и счастья.

Пусть чудесный день Ураза Байрам привнесет в ваш дом гармонию, радость, достаток и благополучие, а душе подарит уверенность и спокойствие. Пусть сердце найдет ответы на все вопросы и обретет счастье! Улыбок, добра, вдохновения и прекрасного настроения!

Мечеть. Ислам
Мечеть. Ислам
ССО

Поздравления с Ураза Байрамом в стихах

Пускай же Ураза Байрам
Подарит много счастья вам!
Живите в мире и достатке,
Здоровье будет пусть в порядке!

Пусть вас от бед хранит Аллах,
Чтоб мир царил у вас в сердцах!
Пусть будут помыслы чисты,
И все сбываются мечты!

Закончил испытание
Священный Рамадан,
С радостью встречайте
Ураза Байрам.

Пусть несет он радость
И веселье в дом,
Чтоб добро навечно
Поселилось в нем.

Дом пусть будет чашей,
Полной до краев,
Каждый будет счастлив,
Весел и здоров.

Чистоты желаю
В душах и сердцах,
Пусть в дороге жизни
Бережет Аллах.

В священный праздник Ураза Байрам
Желаю счастья, мира и достатка.
Аллах пусть ниспошлет здоровье вам,
Во всех делах — успеха и порядка.

Пусть будет стол на кушанья богат,
Гостей не иссякают вереницы,
Не будет к счастью никаких преград,
А рядом будут любящие лица!

Мечеть
Мечеть
СС0

Поздравления с Ураза Байрамом в смс

В праздник Ураза Байрам
Пожелаю счастья вам,
Крепких стен родного дома,
Уважения знакомых,
Долголетия, достатка
И дорог к успеху гладких,
Светлых мыслей, доброты,
Воплощения мечты!

Закончен месяц Рамадан
И дни великого поста,
И в праздник Ураза Байрам
Душа свободна и чиста.

Пусть в этот день на год вперёд
В сердцах поселится тепло,
В дома уют и мир придет,
Любовь, прощение и добро!

В праздник славный, чистый, светлый
Поздравляю от души.
В Ураза Байрам пусть мысли
Будут ясны и чисты.

В доме вашем будет мирно,
В счастье близкие живут.
В вере сильной и глубокой
Вдохновение найдут.

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