Поздравления с Ураза Байрамом в прозе
От всей души поздравляю со светлым праздником — Ураза Байрам! Хочу пожелать, чтобы родные и близкие всегда были рядом, в доме всегда царило спокойствие и счастье, верных друзей и мира. Пусть каждый день будет наполнен радостью, гармонией и любовью.
В светлый праздник Ураза Байрам прошу принять искренние поздравления и пожелания всего доброго, радостного и красивого. Пусть мир царит в семье, пусть все родные будут здоровы, пусть на столе всегда будет праздник, пусть твои руки делают добрые дела, пусть Аллахом будут услышаны все молитвы твоей души. Также желаю достатка, любви и счастья.
Пусть чудесный день Ураза Байрам привнесет в ваш дом гармонию, радость, достаток и благополучие, а душе подарит уверенность и спокойствие. Пусть сердце найдет ответы на все вопросы и обретет счастье! Улыбок, добра, вдохновения и прекрасного настроения!
Поздравления с Ураза Байрамом в стихах
Пускай же Ураза Байрам
Подарит много счастья вам!
Живите в мире и достатке,
Здоровье будет пусть в порядке!
Пусть вас от бед хранит Аллах,
Чтоб мир царил у вас в сердцах!
Пусть будут помыслы чисты,
И все сбываются мечты!
Закончил испытание
Священный Рамадан,
С радостью встречайте
Ураза Байрам.
Пусть несет он радость
И веселье в дом,
Чтоб добро навечно
Поселилось в нем.
Дом пусть будет чашей,
Полной до краев,
Каждый будет счастлив,
Весел и здоров.
Чистоты желаю
В душах и сердцах,
Пусть в дороге жизни
Бережет Аллах.
В священный праздник Ураза Байрам
Желаю счастья, мира и достатка.
Аллах пусть ниспошлет здоровье вам,
Во всех делах — успеха и порядка.
Пусть будет стол на кушанья богат,
Гостей не иссякают вереницы,
Не будет к счастью никаких преград,
А рядом будут любящие лица!
Поздравления с Ураза Байрамом в смс
В праздник Ураза Байрам
Пожелаю счастья вам,
Крепких стен родного дома,
Уважения знакомых,
Долголетия, достатка
И дорог к успеху гладких,
Светлых мыслей, доброты,
Воплощения мечты!
Закончен месяц Рамадан
И дни великого поста,
И в праздник Ураза Байрам
Душа свободна и чиста.
Пусть в этот день на год вперёд
В сердцах поселится тепло,
В дома уют и мир придет,
Любовь, прощение и добро!
В праздник славный, чистый, светлый
Поздравляю от души.
В Ураза Байрам пусть мысли
Будут ясны и чисты.
В доме вашем будет мирно,
В счастье близкие живут.
В вере сильной и глубокой
Вдохновение найдут.
Самое важное - в нашем Telegram-канале