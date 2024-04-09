Пускай же Ураза Байрам

Подарит много счастья вам!

Живите в мире и достатке,

Здоровье будет пусть в порядке!



Пусть вас от бед хранит Аллах,

Чтоб мир царил у вас в сердцах!

Пусть будут помыслы чисты,

И все сбываются мечты!

Закончил испытание

Священный Рамадан,

С радостью встречайте

Ураза Байрам.



Пусть несет он радость

И веселье в дом,

Чтоб добро навечно

Поселилось в нем.



Дом пусть будет чашей,

Полной до краев,

Каждый будет счастлив,

Весел и здоров.



Чистоты желаю

В душах и сердцах,

Пусть в дороге жизни

Бережет Аллах.