День сотрудников военных комиссариатов. Бравые поздравления в стихах и смс

Мы с праздником поздравим

Сотрудников, что в штате

Находятся особом —

В самом военкомате.



Желаем отбирать

Отличных вам бойцов,

Чтоб к защите Родины

Каждый был готов.



Желаем, чтоб не прятались

От вас призывники,

Чтоб сами рвались в летчики,

В танкисты, в моряки.



Всегда открыта будет

Пусть дверь военкомата,

С нее пусть начинается

Путь каждого солдата.