День сотрудников военных комиссариатов. Бравые поздравления в стихах и смс

Поздравления с Днем сотрудников военных комиссариатов в стихах
Комиссариат военный от души
Сегодня громко поздравляю!
Здоровья, счастья и любви
Его сотрудникам желаю.
Пусть служба спорится всегда,
Зарплата только возрастает.
Мечты исполнит пусть судьба,
Добро повсюду окружает.
Мы с праздником поздравим
Сотрудников, что в штате
Находятся особом —
В самом военкомате.
Желаем отбирать
Отличных вам бойцов,
Чтоб к защите Родины
Каждый был готов.
Желаем, чтоб не прятались
От вас призывники,
Чтоб сами рвались в летчики,
В танкисты, в моряки.
Всегда открыта будет
Пусть дверь военкомата,
С нее пусть начинается
Путь каждого солдата.
Военный комиссариат
Сегодня с шиком поздравляем,
Больших зарплат, моря наград
За службу верную желаем.
А также, самых добрых дней,
Коллег отважных, превосходных,
А в жизни — искренних друзей,
И в сердце — радужной погоды!
Поздравления с Днем сотрудников военных комиссариатов в смс
Комиссариат военный от души
Сегодня громко поздравляю!
Здоровья, счастья и любви
Его сотрудникам желаю.
Пусть служба спорится всегда,
Зарплата только возрастает.
Мечты исполнит пусть судьба,
Добро повсюду окружает.
Всех военных комиссаров
Поздравляю я сердечно,
Мужество пусть не покинет,
Счастье будет бесконечным.
Сил желаю и успехов,
Новых званий и побед,
В деле вашем очень сложном
Много славных, долгих лет.
С Днем военных комиссариатов
Вас сегодня поздравляю,
Продвижения по службе
И удачи всем желаю.
Радости вам, позитива,
Звезд, ребята, на погон,
Будьте преданы уставу,
Вы — наш славный легион.
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