8 апреля
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Жизнь

День сотрудников военных комиссариатов. Бравые поздравления в стихах и смс

День работников военных комиссариатов официально утвержден 8 апреля 1918 года. В настоящее время сотрудники военных комиссариатов обеспечивают отбор и организацию призыва граждан на службу в Вооруженных Силах РФ. В честь праздника altapress.ru подготовил поздравления в стихах и смс.

Десантники. Военная операция.
Десантники. Военная операция.
СС0

Поздравления с Днем сотрудников военных комиссариатов в стихах

Комиссариат военный от души
Сегодня громко поздравляю!
Здоровья, счастья и любви
Его сотрудникам желаю.

Пусть служба спорится всегда,
Зарплата только возрастает.
Мечты исполнит пусть судьба,
Добро повсюду окружает.

Мы с праздником поздравим
Сотрудников, что в штате
Находятся особом —
В самом военкомате.

Желаем отбирать
Отличных вам бойцов,
Чтоб к защите Родины
Каждый был готов.

Желаем, чтоб не прятались
От вас призывники,
Чтоб сами рвались в летчики,
В танкисты, в моряки.

Всегда открыта будет
Пусть дверь военкомата,
С нее пусть начинается
Путь каждого солдата.

Военный комиссариат
Сегодня с шиком поздравляем,
Больших зарплат, моря наград
За службу верную желаем.

А также, самых добрых дней,
Коллег отважных, превосходных,
А в жизни — искренних друзей,
И в сердце — радужной погоды!

Спецназ Минобороны РФ. Учение бригады специального назначения Западного военного округа.
Спецназ Минобороны РФ. Учение бригады специального назначения Западного военного округа.
минобороны.рф

Поздравления с Днем сотрудников военных комиссариатов в смс

Комиссариат военный от души
Сегодня громко поздравляю!
Здоровья, счастья и любви
Его сотрудникам желаю.

Пусть служба спорится всегда,
Зарплата только возрастает.
Мечты исполнит пусть судьба,
Добро повсюду окружает.

Всех военных комиссаров
Поздравляю я сердечно,
Мужество пусть не покинет,
Счастье будет бесконечным.

Сил желаю и успехов,
Новых званий и побед,
В деле вашем очень сложном
Много славных, долгих лет.

С Днем военных комиссариатов
Вас сегодня поздравляю,
Продвижения по службе
И удачи всем желаю.

Радости вам, позитива,
Звезд, ребята, на погон,
Будьте преданы уставу,
Вы — наш славный легион.

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