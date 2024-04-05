5 апреля
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Жизнь

Значение совести и зачем коту бубенцы на ошейнике. Четыре необычных праздника 5 апреля

5 апреля отмечают День нравственности и День звона бубенцов на кошачьих ошейниках. Altapress.ru рассказывает, зачем их празднуют, как отметить и какие еще праздники есть в этот день.

Капель. Весна.
Капель. Весна.
unsplash.com

1. Международный день супа.

Это праздник одного из древнейших и самых универсальных блюд в мире. Его происхождение неизвестно, хотя есть подозрения на «французские корни», с которого это слово переводится, как «хлеб, пропитанный бульоном».

5 апреля важно не забывать о важности в рационе первых блюд. Кстати, россияне находятся на втором месте в мире по употреблению супов. Выше только Китай.

Густой суп.
Густой суп.
freepik.com/KamranAydinov

2. Международный день нравственности.

В этот день люди вспоминают о значении совести. Впервые его отметили в 2020 году.

Цель этого праздника – не забывать значимость нравственности и морали в устойчивом мире. Главное в жизни человека – быть далеким от войн, насилия и неравенства.

3. День звона бубенцов на кошачьих ошейниках.

Кот в ошейнике.
Кот в ошейнике.
unsplash.com

Любители кошек 5 апреля украшают питомцев ошейниками в качестве обновы или подарка. Очень важно, чтобы на домашних котах были ошейники, которые могут содержать личную информацию о владельце кота - на случай если пушистик потеряется.

А если ошейник еще и с бубенцами - найти питомца будет и того проще.

4. Праздник талой воды.

В этот день люди по достоинству оценивают чудесные свойства талой воды, которая укрепляет здоровье и дает энергию. Праздник зародился в Башкирии, и связан он с приходом весны и урожаем.

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