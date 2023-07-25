27 июля
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Жизнь

Великан среди карликов. В Барнауле построят высотку посреди частного сектора со спортплощадкой на крыше

В Барнауле на ул. Никитина, 10 и 12 построят 16-этажный жилой комплекс. Мало того, что он получит вид на исчезающий залив, так еще и находится посреди частного сектора.

ул. Никитина, 10 и Никитина 12.
ул. Никитина, 10 и Никитина 12.
"Структура"/"Т-Строй"

Проект многоэтажки представили еще 2021 году. Однако строить его еще не начали - проект меняли несколько раз, то добавляя новые цветовые решения, то меняя концепцию всего квартала. Изначально планировали застраивать только ул. Никитина, 10, но позднее участок объединили с Никитина, 12.

В итоге в июле 2023 года разрешение на строительство барнаульская компания "Т-Строй" получила.

Многоэтажку Г-образной формы на ул. Никитина, 10 построят по монолитной технологии. Внутри будет 195 квартир, большая часть из которых (120) – однокомнатные площадью от 21 квадратного метра. Также предусмотрено 45 двухкомнатных квартир и 30 – трехкомнатных.

Соседний участок - ул. Никитина, 12, пока еще застроен частными домами.

В будущем во дворе жилого комплекса появятся детская площадка и зона отдыха. Изюминкой будет спортивная площадка на крыше.

Паркинг под домом на ул. Никитина, 10 запланировали на 24 места. Дополнительные парковки будут на участке и вдоль улицы Никитина.

Вокруг дома - элеватор, магазины, частный сектор. Немного подальше - многострадальный Ковш, который еще не засыпали.

Возвести и сдать в эксплуатацию дом должны до 29 июля 2025 года.

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