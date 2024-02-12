В Сибири приемная семья отсудила дочь у ее родной матери

В Новосибирске родная мать пыталась отсудить дочь у приемной семьи, а проиграв суд, забыла об алиментах. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

Биологическая мать восьмиклассницы Оли* четыре года назад заявила, что бросила наркотики и теперь хочет вернуть дочь из приемной семьи. Однако ей не дают видеться с ребенком. Тамара* пошла в суд, чтобы вернуть девочку.

Тамара принимала наркотики еще с 14 лет. При этом Оля была ее вторым ребенком. От первой же дочери она отказалась, и ее воспитывали бабушка с дедушкой.

Вторую же дочь женщина пыталась воспитать. Но когда девочке было полгода, сбежала из дома, оставив ребенка на сожителя.

Когда Тамара вернулась в село, то дочь уже не отдали, а мать дала отрицательную характеристику. Вскоре появился третий ребенок — мальчик. Тогда женщина взялась за голову и пошла исправляться.

Тамара заявила, что девять лет считала, что Олю удочерили, но оказалось, что ее взяли под опеку. Это значило, что еще можно восстановить родительские права.

Женщина приехала к дочери на день рождения с подарками. Тогда она поняла, что девочка тянется к ней. Однако опекун удалила все контакты Тамары из телефона дочери и начала настраивать ее против биологической матери.

Все решения судов были в пользу приемной семьи Оли. При этом перед судом девочка ответила психологу, что хочет жить с приемными родителями.

После суда Тамара снова исчезла, перед этим полив грязью новую семью Оли, а саму дочку назвала деревенской тупицей.

Сейчас женщина оставила двух детей родным, на счету у нее нет денег, и алименты никто не платит.

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