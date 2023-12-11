В России вступил в силу новый закон о загранпаспортах

Новый закон о загранпаспортах предусматривает введение единого перечня основан недействительности документа. Постановление опубликовали на официальном портале правовых актов.

Изменения распространятся на все виды загранпаспортов.

Так, документ является недействительным в нескольких случаях:

при утере;

истечении срока;

изменении владельцем личных данных и в случае ухода из жизни владельца.

Также загранпаспорт будет признан недействительным, если гражданин, который не имеет права выезжать за пределы границы РФ, не передал его на хранение.

При этом к ним относятся люди, которые имеют секретную информацию, банкроты, служащие ФСБ и уголовно наказуемые.

Ранее сообщалось, что паспорт на Госуслугах не заменит бумажный.