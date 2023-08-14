15 августа
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Жизнь

В Изумрудном парке планируют сделать пешеходный фонтан

О планах на Изумрудный парк рассказал его управляющий Владислав Вакаев.

Как барнаульцы отдыхают в обновленном Изумрудном парке.
Как барнаульцы отдыхают в обновленном Изумрудном парке.
Екатерина Карзова

Пруд в Изумрудном парке был крайне популярен этим летом. В нем купались все - от собак и детей до взрослых.

Именно чтобы барнаульцы не купались в водоеме, где это делать запрещено, и где оживленное движение катамаранов и лодок, а с недавних пор еще и водятся карпы, планируется установить пешеходный фонтан.

Так горожане смогут освежиться в жаркую погоду, но не нарушать правил купания.

Установить пешеходный фонтан могут уже в 2024 году. Владислав Вакаев уже обратился к городским властям о выделении средств, сообщает amic.ru.

"Уверен, если такой объект появится в парке, то вопрос с купанием людей в пруду будет решен окончательно", – заметил управляющий парка.

Ранее в Изумрудном парке показали, как выглядит необычная подсветка деревьев.

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