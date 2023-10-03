В Бийске второй месяц не могут открыть туалет для посетителей парка

Отмечают, что на строительство уборной из бюджета выделили два млн рублей, но до сих пор не оборудовали.
Ранее в Барнауле торжественно открыли новую спортивную площадку.
Горожане жалуются на закрытый в парке Строителей туалет, который возвели еще 31 августа, сообщает "Народный фронт".
Отмечают, что на строительство уборной из бюджета выделили два млн рублей, но до сих пор не оборудовали.
Ранее в Барнауле торжественно открыли новую спортивную площадку.
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