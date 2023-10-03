3 октября
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Жизнь

В Бийске второй месяц не могут открыть туалет для посетителей парка

Горожане жалуются на закрытый в парке Строителей туалет, который возвели еще 31 августа, сообщает "Народный фронт".

Замок.
Замок.
СС0

Отмечают, что на строительство уборной из бюджета выделили два млн рублей, но до сих пор не оборудовали.

Ранее в Барнауле торжественно открыли новую спортивную площадку.

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