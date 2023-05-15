В барнаульском районе пожертвовали газоном ради новых велодорожек

В барнаульском жилом комплексе пожертвовали частью газона ради строительства велодорожки. Об этом сообщает Telegram-канал "В курсе 22".

Очевидцы сообщают, что строительство велодорожки началось рядом с ЖК "Новая высота".

Для того, чтобы сделать дорожки для велосипедистов, строителям пришлось убрать часть газона рядом с тротуаром.

Одни барнаульцы обрадовались нововведению, но нашлись и критики.

"Хорошая новость, может, хотя бы Дружный будет современным, с законченными полностью велодорожками. На Христенко уже недавно сделали". "Велодорожки - это хорошо! Будут собачницы и мамки с колясками по ней гулять". "Конечно, самокатчикам же нет, где гонять, надо теперь зеленку убирать". "Нет дорожек - плохо, есть дорожки - плохо, а как вам, люди, надо?"

Ранее велодорожки оборудовали на ул. Власихинской. Велосипедисты были этому очень рады, один даже записал видео и поделился эмоциями: