18 января
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Жизнь

В барнаульском парке «Изумрудный» пройдет фримаркет «Добровещь»

В воскресенье, 21 января, в парке "Изумрудный" пройдет фримаркет «ДОБРОВЕЩЬ», который организовали общественники «Мусора.Больше.Нет».

Зима в парке "Изумрудном".
Зима в парке "Изумрудном".
Анна Зайкова

Отмечается, что фримаркет дает свободно обменяться вещами. Горожане могут принести вещи, которые стали не нужны. Однако другой человек подарит им вторую жизнь. Это может быть не только одежда, а еще техника, кухонная утварь, украшения, книги, диски.

Фримаркет в Барнауле.
Фримаркет в Барнауле.
Фримаркет

"Фримаркет — это свобода от денежных отношений, свобода от покупок. Это ваша свобода от рекламных манипуляций. Это шаг навстречу экологичности и практичности. И это выбор в пользу большего социального баланса", - так заявляют о себе общественники на официальной странице.

Также жители смогут сдать на переработку пластиковые крышки или принять участие в сборе помощи приюту для животных «Ласка».

Мероприятие продлится с 12:00 до 15:00 в визит-центре парка.

Ранее сообщалось, что в Барнауле начали строить крещенский городок на Оби.

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