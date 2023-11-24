В Барнауле продают часть Ансамбля горнозаводской площади.

Общая площадь объекта 2 670,2 кв. м. Отмечается, что культурное наследие выставили на аукцион в составе имущественного комплекса, который также включает земельный участок общей площадью 2 991 кв. м и сеть электроснабжения протяженностью 52 м.
Известно, что покупатель должен будет выполнить работы, которые необходимы для сохранения объекта культурного наследия.
Начальная цена продажи составляет 66 001 800 рублей с учетом НДС.
Заявки на участие в торгах принимаются до 20 декабря, а проведены будут 22 декабря.
Ранее сообщалось, что градсовет хотят убедить не сносить магазин ради сквера.