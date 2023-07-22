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Жизнь

В Барнауле частично восстановили движение по улице, где провалился асфальт (обновлено)

Движение транспорта на ул. Аванесова открыли по прежней схеме, сообщают в пресс-службе мэрии Барнаула.

Восстановили движение на улице, где провалился асфальт.
Восстановили движение на улице, где провалился асфальт.
barnaul.org

Напомним, внушительных размеров дыра образовалась в асфальте около 10 утра 21 июля в районе дома №108.

Опасный участок оградили, на место выехали специалисты.

К 22 июля сотрудники Барнаульского водоканала устранили нештатную ситуацию и восстановили асфальт.

Восстановили движение на улице, где провалился асфальт.
Восстановили движение на улице, где провалился асфальт.
barnaul.org

Движение по четной стороны улицы открыли по одной полосе. Вторую откроют после регламентных работ.

На нечетной стороне движение транспорта возобновили в прежнем режиме.

Обновлено 17:11

Движение восстановили полностью.

Улица Аванесова.
Улица Аванесова.
barnaul.org

Ранее фура перевернулась на алтайской трассе. Некоторые предположили, что водитель заснул, а другие обвинили во всем качество асфальта.

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