В Алтайском крае соседи спасли двоих детей при пожаре

Как сообщает "Катунь 24", в пос. Городеевском Троицкого района произошел пожар в доме, где находилось двое детей семи и девяти лет.

Женщина затопила печь и оставила сыновей. Дым от возгорания заметили соседи, им удалось освободить детей до приезда пожарных.

Прибывшие на место сотрудники МЧС тушили пожар на протяжении 30 минут. Огонь уничтожил потолочное перекрытие и стены веранды на общей площади 30 кв. м.

Отмечается, что возгорание возникло на веранде, где стояла кочегарка. Предварительная причина происшествия — нарушение правил эксплуатации печного отопления.

Ранее сообщалось, что сибирячка спасла детей из горящей квартиры и потушила пожар сама.

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