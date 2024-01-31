1 февраля
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Жизнь

Умерла звезда популярного сериала «Клон»

В возрасте 78 лет в Сан-Паулу умерла актриса Жандира Мартини из популярного сериала "Клон". Об этом сообщает UOL Splash.

Свеча. Утраты.
Свеча. Утраты.
СС0

Информацию о смерти актрисы подтвердил ее муж, а также в больнице, куда ее госпитализировали. Причина смерти неизвестна.

Жандира Мартини снималась еще в нескольких бразильских сериалах.

Роль и характер

В "Клоне" Мартини исполнила роль Зорайде. Она была верная помощница сида Али и его племянниц.

Однако характер в сериале и в жизни сильно отличался. Жандира была жестской и властной.

Актриса соглашалась на интервью только с хорошо знакомым ей журналистов.

Ранее сообщалось, что на следующий день после дня своего рождения умерла актриса из сериала «След».

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