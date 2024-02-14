Трассы в Алтайском крае начали перекрывать из-за непогоды

Перекрыты уже две автодороги, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

С 13:00 временно ограничили движение для всех видов транспорта на трассе К-03 «Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области».

В это же время ограничили движение для грузового и пассажирского транспорта на автодороге А-322 «Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан».

Ранее стало известно, что на Алтайский край надвигаются мороз и шторм. На регион обрушатся сильные осадки. Ожидается порывистый ветер до 32 м\с. Возможен дождь. Шторм на Алтае продлится два дня.

Самое важное - в нашем Telegram-канале