Трассы в Алтайском крае начали перекрывать из-за непогоды

С 13:00 временно ограничили движение для всех видов транспорта на трассе К-03 «Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области».
В это же время ограничили движение для грузового и пассажирского транспорта на автодороге А-322 «Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан».
Ранее стало известно, что на Алтайский край надвигаются мороз и шторм. На регион обрушатся сильные осадки. Ожидается порывистый ветер до 32 м\с. Возможен дождь. Шторм на Алтае продлится два дня.
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