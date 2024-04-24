Торговому Дизайну исполнилось 30 лет

В этом году компания Торговый Дизайн отмечает значимый момент своего существования - 30 лет успешной работы на рынке.

За прошедшие три десятилетия Торговый Дизайн зарекомендовали себя как ключевой участник в секторах HoReCa (Хорека) и Retail (Ритейл), предоставляя не только качественное оборудование, но и всесторонние услуги по проектированию и оснащению объектов ресторанного бизнеса, торговли, гостиничного сервиса и прачечных. Этот юбилей подчеркивает длительный и плодотворный путь, пройденный компанией, и ее значительный вклад в развитие соответствующих отраслей, подтверждая ее лидерские позиции.

За годы своего существования Торговый Дизайн реализовали свыше 300 тысяч проектов по всей России, среди которых были работы для знаменитых ресторанов, отелей класса люкс и крупных розничных сетей. Достижения компании стали возможны благодаря профессионализму ее команды, инновационным методам работы и надежным партнерским отношениям с заказчиками. В своем обращении компания выражает благодарность партнерам за долгие годы взаимовыгодного сотрудничества, которое способствует развитию отрасли, и подчеркивает, что именно долгосрочное сотрудничество является основой ее успеха.

Торговый Дизайн предоставляет клиентам не только оборудование, но и широкий перечень услуг по оснащению и проектированию ресторанов и кафе, сотрудничая с ведущими мировыми и отечественными производителями, а также развивая собственные торговые марки EKSI, WLBake, WellPizza, Vortmax.* Значительное внимание уделяется квалификации сотрудников, что позволяет предлагать персонализированный подход к каждому проекту и обеспечивать высокий уровень обслуживания. Компания активно инвестирует в развитие и повышение квалификации своего персонала, что способствует ее непрерывному росту и укреплению позиций на рынке, а также внедряет новейшие технические решения для улучшения качества предоставляемых услуг.

Так, Торговый Дизайн продолжает уверенно двигаться вперед, опираясь на накопленный опыт и стремление к нововведениям. Компания не только сохраняет свои лидерские позиции, но и активно исследует новые направления для расширения своего влияния, применяя инновационные технологии и методы работы. Отмечая свой 30-летний юбилей, Торговый Дизайн вновь демонстрирует свою приверженность высоким стандартам качества, постоянному развитию и стремлению удовлетворять запросы клиентов на самом высоком уровне.

* EKSI (ЭКСИ), WLBake (ВЭЛБэйк), WellPizza (ВеллПица), Vortmax (Вортмакс).

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