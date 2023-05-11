Только асфальт летит. Как парк «Центральный» крушат до основания, чтобы построить новый

Парк временно закрыт для посетителей с 10 мая. Здесь уже работают бригады, которые демонтируют асфальтовое покрытие и выравнивают площадку для будущих мест отдыха.
В груде серого строительного мусора уже сложно узнать фонтан: рабочие орудуют в нем лопатами.
В скором времени электрики приступят к замене освещения.
«Центральный» отремонтируют за 100 млн рублей за счет нацпроекта «Жилье и городская среда». В 2022 году он стал победителем городского голосования.
По проекту, здесь должны появиться новые дорожки, беседки, скамейки и детские площадки со специальным покрытием. Украсит парк новый ландшафтный дизайн, арт-объекты и фонтан, получивший вторую жизнь.
За вандалами будут следить камеры видеонаблюдения.
Посетить обновленный парк, по плану властей, можно будет в конце 2023 года.
От улицы до парка
«Центральный» находится на месте первой барнаульской улице Ряпосовская. Она носила имя Ивана Ряпосова, плотницкого десятника, который участвовал в основании медеплавильного завода и поселка. Поэтому неудивительно, что улица обозначена на одном из первых планов производства в 1752 году.
Однако на генплане Барнаула ее место уже занял «аптекарский город», где выращивали лекарственные растения для сибирских госпиталей. При Петре Фролове сад стал ботаническим.
Только в 1886 году он превратился в городской парк. Здесь устраивали гуляния, занимались театральным искусством. После войны — летом работала танцплощадка и кинотеатр, а зимой — каток. К началу 1950-х в парке уже появились аттракционы.
Напомним, что все еще идет голосование за следующую зону для благоустройства в 2024 году. Барнаульцы могут выбрать один из 37 объектов, в том числе - Демидовскую площадь. Также можно проголосовать за дизайн-проект Юбилейного парка.
В 2023 году выделили более 300 млн рублей на благоустройство трех барнаульских парков: «Центрального», «Юбилейного» и «Изумрудного».