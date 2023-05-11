13 мая
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Жизнь

Автор «Волкодава», победитель «Голоса». Какие еще звезды приедут на фестиваль Роберта Рождественского

В Барнауле и Косихе в конце июня пройдет литературный фестиваль Роберта Рождественского. В программе — новый документальный фильм о поэте, а среди участников — новые лица. Обо всем подробнее рассказала министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.

Фестиваль Роберта Рождественского.
Фестиваль Роберта Рождественского.
Алиса Батурина

Дочь поэта Екатерина Рождественская с одним из сыновей и внучкой Полиной представят новый документальный фильм к 90-летию автора. Показы пройдут в барнаульском кинотеатре «Мир» и районном Доме культуры в Косихе.

В съемках ленты поучаствовали близкие Роберта Рождественского, а также общественные и культурные деятели: Александр Ширвиндт, Александр Розебаум, Валерия, Максим Дунаевский, Никита Высоцкий и многие другие. Съемки проходили в Косихе и Москве.

В фестивальном концерте выступят певица, автор песен и композитор Мариам Мирабова, белорусский певец, победитель второго сезона телепроекта «Голос» Сергей Волков, а также «Квартет ПРО» - все они исполнят композиции на стихи Роберта Рождественского.

В литературном фестивале поучаствуют писатель Мария Семенова («Валькирия», «Волкодав»), московские поэт Игорь Панин и прозаик Андрей Тимофеев (сборник «Навстречу»). К ним присоединится поэт, переводчик, публицист, председатель Дагестанского отделения Союза российских писателей Миясат Муслимова и многие другие.

Кроме того, они поработают с авторами на Межрегиональном фестивале молодых литераторов, который проходит в нашем крае раз в два года.

Литературный фестиваль Роберта Рождественского пройдет 23 и 24 июня.

Ранее мы рассказывали, что Дмитрий Губерниев станет ведущим концертов благотворительного проекта в Бийске и Барнауле, а также о том, что нового ждать гостям от Шукшинского фестиваля.

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