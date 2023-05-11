13 мая
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Жизнь

Природа Алтая оживает. Телецкое озеро освободилось от льда - фото

В окрестностях кордона Алтайского заповедника «Караташ» Телецкое озеро освободилось от льда. На уходящих льдинах успели посидеть стаи лебедей. Весенними фотографиями поделилась пресс-служба Алтайского биосферного заповедника.

Алтайская природа весной
Алтайская природа весной
Алтайский биосферный заповедник

С каждым днем природа все больше оживает. Уходят последние пятачки снега, делятся ученые заповедника. Вскрылось от льда Телецкое озеро.

На уплывающие льдины успели присесть стаи лебедей - до 50 особей. Они переводили дух после путешествия и подкреплялись местной пищей. Вместе с ними на озеро прилетели большие крохали, кряквы и другие водоплавающие.

Алтайская природа весной
Алтайская природа весной
Алтайский биосферный заповедник

Горные склоны покрылись зеленым ковром. На пропитание вышли маралы, косули, а также медведи.

Алтайская природа весной
Алтайская природа весной
Алтайский биосферный заповедник

Также распустились яркие весенние цветы - кандык сибирский, адонис пушистый и голосемянник алтайский.

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