Природа Алтая оживает. Телецкое озеро освободилось от льда - фото

С каждым днем природа все больше оживает. Уходят последние пятачки снега, делятся ученые заповедника. Вскрылось от льда Телецкое озеро.
На уплывающие льдины успели присесть стаи лебедей - до 50 особей. Они переводили дух после путешествия и подкреплялись местной пищей. Вместе с ними на озеро прилетели большие крохали, кряквы и другие водоплавающие.
Горные склоны покрылись зеленым ковром. На пропитание вышли маралы, косули, а также медведи.
Также распустились яркие весенние цветы - кандык сибирский, адонис пушистый и голосемянник алтайский.