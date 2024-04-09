Светильник науки. В алтайском университете начался масштабный ремонт главного корпуса

Лицо университета
Проект обновленного пространства главного корпуса «М» (Ленина, 61) утвердили еще в 2023 году. Предложение внес студенческий актив на встрече с ректором университета Сергеем Бочаровым. Активисты заявили, что внешний вид центрального холла давно следует освежить, ведь он – практически лицо университета. Через него, в первую очередь, проходят абитуриенты и гости АлтГУ.
Нуждался в ремонте и второй этаж – одно из самых популярных мест среди студентов. Здесь расположен кафетерий, буфет и студенческая лавка с сувенирами, канцелярией и вещами первой необходимости.
Готовый дизайн-проект опубликовали в октябре прошлого года. Начались поиски подрядчика, готового осуществить задуманное. Работы стартовали в апреле 2024 года.
В светлоте да на диване
Согласно проекту, в холле главного корпуса изменят все, включая цвет стен и потолок. Стены выкрасят в серо-голубой цвет, а невзрачные плиты на потолке заменят современные деревянные рейки. В центре повесят на разных уровнях большие светодиодные люстры в форме колец.
Второй этаж превратят в комфортное пространство для отдыха. По задумке буфет и университетскую лавку объединят в одну зону, но при этом оставят отдельный киоск с канцтоварами.
Рядом с буфетом планируется отдельная обеденная зона со столиками и диванами вместо стульев. Отмечается, что здесь усилят Wi-Fi, а столы снабдят розетками и дополнительными светильниками.
Также вдоль окна будет расположена барная стойка с высокими стульями. А по всему этажу расставят диваны.
"А где кушать?"
Первые ремонтные работы начались 8 апреля. Строители приступили к первому этапу работ – демонтажу потолка.
«Мы примем все меры, чтобы ремонт не помешал учебному и рабочему процессу. По возможности территория будет огораживаться частями, чтобы обеспечить проход к кабинетам второго этажа», - заявил проректор по безопасности и общим вопросам АлтГУ Олег Ильиных.
Первые изменения заметны уже с порога. С первого этажа исчезли все цифровые экраны и мягкие пуфики, оставив место под строительные материалы. Сувенирная лавка переехала на первый этаж, но товаров в ней пока нет – появятся позже.
Поменял «место жительства» и буфет со второго этажа. Туда же перекочевали стулья и столики. Теперь кафетерий находится в холле третьего этажа. Дополнительно там поставили два автомата – с кофе и закусками. Так что студенты-историки и географы могут не переживать о том, где им теперь «кушать».
В пресс-службе университета заявили, что ремонт продлится около 2,5 месяцев и закончится к старту приемной компании АлтГУ.
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