Страшнее борщевика. Алтайский профессор призвала уничтожать дерево-захватчик, пока не поздно

Алтайские ученые продолжают бить тревогу из-за американского, или ясенелистного клена, который вытесняет местные виды растений. Доктор биологических наук, профессор АлтГУ Марина Силантьева сообщила, что за восемь лет количество кленовников в барнаульском ленточном бору выросло в шесть раз и назвала это катастрофой. Чем так страшен этот «захватчик», узнал altapress.ru.

Откуда пришел вид

В природе ясенелистный клен произрастает в Северной Америке: от Скалистых гор до Атлантического побережья и от Канады до Флориды.

В Европу дерево завезли в XVII веке, а до Барнаула, по данным «Черной книги флоры Сибири», впервые дошел в конце XIX века. Его, как декоративное растение, из центральной части страны доставили садоводы-любители.

Но это только начало. В 1930-х, чтобы решить проблему с пыльными бурями в полях, из кленов начали собирать защитные полосы. Больше всего их высадили в Кулундинской степи.

С 1960-х американский клен начал расползаться по городам – его использовали как декоративное дерево, включив в список пород для озеленения территорий.

Лесополосы в Алтайском крае. Altairegion22.ru

Как отметила Марина Силантьева на конференции в честь дня науки в Белокурихе, в истории некоторых завезенных растений есть скрытый период. Ситуация, когда они долго развиваются, подмерзают, дают мало семян и плохо приживаются.

«Считалось, что никуда он не расползется с полей и дворов, - сказала профессор. - Но в 1970-х годах произошел «взрыв» биологических сил и возможностей. Клен сам стал распространяться по Алтаю с большой силой».

Дерево дает обильный самосев вдоль дорог и трасс, на заброшенных участках и сооружениях, на стройках, в местах вырубок, на просеках, в поймах рек, садовых участках, огородах. И что хуже всего – в лесах и борах.

Почему он опасен

Ясенелистный клен неспроста стоит на первом месте в «Черной книге флоры Сибири», куда ученые включили растения, опасные для экосистем. Он стал теснить местные деревья и травы, создавать невыносимые условия для их роста.

Например, клен меняет минеральный состав земли и создает тень. Все это не дает прорасти прочим семенам. Из-за исчезновения растений ухудшается кормовая база диких животных, в том числе крупных копытных.

Клен ясенелистный. wikipedia.org

По словам Силантьевой, это особенно бедственно для боров, куда он проник, примерно, 50 лет назад. Сосна «неагрессивная», она не может побороть клены. «Куда пришел клен, сосна не вернется. Не вернется в ее темень», - сказала профессор.

Клен проникает по всей длине ленточных боров, даже в Угловском районе, где очень сухо. По опушкам и лесным дорогам он попадает в лес. Обосновывается в болотине на пожарищах и может занять освободившиеся земли быстрее сосны.

«Мы проехали все ленты в Алтайском крае. Идешь по бору, а в подлеске – клен. Это катастрофа! Когда лесники уберут из леса весь клен, он весь светится будет, - подчеркнула Марина Силантьева. – А если вовремя не убрать – просто выдавит самодостаточные леса. Потери от него уже колоссальные».

Она также обратила внимание на хвойный лес в Белокурихе, который с огромным трудом выращивали поколения людей.

«Мы построили тропы, терренкуры – создали дополнительные плацдармы для проникновения клена, чем он уже пользуется. Очень много поросли, пошел по краю санаториев, взошел на тропах», - подчеркнула ученая.

Семена клена. Открытые источники в Интернете (СС0)

Страшен клен и у рек, откуда вытесняются ивы. Кстати, водные потоки также разносят летучки и распространяют вид в поймах.

Почему с кленом непросто бороться

Природа сама не может справиться с кленом, потому что его занесли на территорию не естественным путем, объяснял еще в 2013 году на тот момент директор Центра защиты леса Алтайского края Александр Бондарев.

Росту этого дерева и его размножению не мешают ни перегревы, ни промерзания почвы, ни закупоренные асфальтовые покрытия городских улиц. Растение не поражают болезни, насекомые, его не поедают животные. Такая устойчивость и приглянулась аграриям в прошлом веке, сыграв злую шутку.

Расселяется ясенелистный молниеносно: в стадию плодоношения вступает в возрасте шести-семи лет.

Лучше всего от него избавляться на раней стадии развития, когда растение только появляется из семени, а также в молодом возрасте. Старые деревья уничтожать долго и непросто.

Заросли клена и циклахены дурнишниколистной, заброшенный детский сад. altapress.ru

Клен недостаточно просто спилить, потому что он быстро восстанавливается порослью. Нужно корчевание и, возможно, химическая обработка против семян в почве: вид чувствителен ко многим гербицидам.

«Есть энтузиасты, которые клен уничтожают, за сезон уничтожают гектар, потом через год пропалывают поросль и т.д, - сказала Марина Силантьева. – Но нужна отдельная государственная программа».

При этом нельзя уничтожать клен повсеместно. Например, он все еще нужен в полях и степях для защиты от ветра. Однако при создании новых лесополос ученые рекомендуют отказываться от этой культуры, заменив ее другими породами – сосной, лиственницей и им подобным.

Также Марина Силантьева просит не набрасываться на него в городах, иначе никаких деревьев в них не останется. Но за растениями необходимо следить: стричь клен так, чтобы не давал большого количества семян-летучек.

«Еще в 1990-х видела в Перми выращенные в один ствол прямые клены, очень красиво подстриженные, - отметила профессор. - На больших площадях был необычный вид – дерево с шаром на верху. А в Ижевске – были кленовые плотные живые изгороди».

Спорный клен с придомовой территории дома на ул. Геблера, 28. Altapress.ru

Американский клен живет не более 80–100 лет.

Почему клены не рубят

На территории лесного фонда, где ученые просят уничтожать американский клен, - его обычно не трогают.

Дерево трудно обрабатывать: оно ломкое, мягкое, хрупкое и водонасыщеное. Но есть и другой нюанс.

«Оно относится к широколиственным деревьям и под общим названием «клен» внесено в породы, которые нужно ценить, – виды даже не разбирали, - объясняет Марина Силантьева. - На территориях, взятых в аренду, рубят сосны и березы, а американский клен оставляют, потому что его вырубка стоит дороже».

Так «захватчик» и остается в лесах, покоряя все новые поляны-вырубки.

Так что там с борщевиком?

Как отметила Марина Силантьева, ближайшее месторасположение опасного борщевика Сосновского – Майминский район Республики Алтай. А край он пока еще, к счастью, не захватил.

Борщевик сибирский. wikipedia.org

«У нас живет абориген – борщевик сибирский. Растение не вызывает такую фотосенсибилизацию, которая приводит к ожогам (вероятно, большую часть года. - Прим. Ред.), - объясняет ученая. - Просто нужно понимать, что с начала июня и до двадцатых чисел июля не нужно трогать его листья. Пусть живет: с ним связано много полезных опылителей».

Также она добавила, что этот борщевик-двулетник появляется там, где нет конкурентов. Да и то его могут вытеснить другие растения. У его опасного родственника совсем иная стратегия.

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