Стало известно, какие необычные блюда подойдут для праздничного стола на Пасху

Шоколадные яйца с начинкой
Десерты — одна из любимых частей праздника, особенно ее ценят дети. На каждую Пасху мы красим яйца. А почему бы не сделать десерт в виде шоколадных яиц?
Ингредиенты:
- Яйцо — 10 шт. шоколадное;
- Сливки — 125 мл жирностью 33−35%;
- Шоколад белый — 100 г;
- Сыр сливочный — 125 г маскарпоне.
Как приготовить:
1. Покупаем шоколадные яйца или идем сложным путем и делаем их самостоятельно (ищем специальные формочки яиц). Помещаем яйца в холодильник, чтобы шоколад затвердел. Так будет удобнее с ним работать и не помять в процессе.
2. Охлажденные яйца с помощью острого ножа лишаем узкой верхушки. Аккуратно постукивая, сбиваем часть шоколада так, чтобы появились неровные края. Убираем обратно в холодильник.
3. Готовим начинку. Топим белый шоколад на водяной бане. Взбиваем сливки, чтобы получилась густая масса. Смешиваем растопленный шоколад, сливки и сливочный сыр. Доводим до однородной массы.
4. С помощью кондитерского шприца (или мешка) заполняем кремом шоколадные яйца. Снова ставим в холодильник.
5. Готовим желток. Для его имитации нужно выбрать фрукты желтого цвета: ананас, банан, повидло или консервированный персик. Достаем яйца, чайной ложкой делаем углубление в кремовой массе, помещаем в него что-то желтое и возвращаем поднос с яйцами в холодильник.
Подаем на стол холодными. Съесть десерт желательно в течение 10 минут, иначе все растает.
Пасхальные гнездышки
Готовится быстро, финансовые затраты минимальны, дети в восторге.
Ингредиенты:
- Соломка — 150 г
- Шоколад молочный — две плитки
- Конфеты, орехи, желе — 18 шт. (по 3 шт. на гнездо).
Как готовить:
1. Соломку поломайте на кусочки длиной примерно 3−4 см. Растопите две плитки шоколада на водяной бане, не используйте микроволновку.
2. Добавьте в жидкий шоколад хлебную соломку и аккуратно перемешайте, чтобы каждая соломка покрылась шоколадом и не сломалась.
3. Сформируйте гнездышки на разделочной доске или на листе для выпекания. Размер и количество гнездышек должен соответствовать размеру яиц, которые будут помещены внутрь.
4. Уберите гнездышки в холодильник примерно на 1 час, дождитесь, когда застынет шоколад.
5. Поместите несколько «яиц» из конфет, орехов и желе в центр гнезда.
Подавайте на плоской посуде.
Корзиночки из слоеного теста
На горячее в Пасху обычно готовят мясные блюда. Но так как еды на столах и так в избытке, предлагаем готовить горячие закуски.
Ингредиенты:
- Тесто слоеное — 500 г
- Яйцо перепелиное — 6 шт. (или 3 куриных яйца)
- Шампиньоны — 300 г
- Лук репчатый — 1 шт.
- Сметана — 3 ст.л.
- Сыр твердый — 70 г
- Зелень — 20 г
- Соль — по вкусу
- Перец черный — по вкусу
- Масло растительное — 1 ст. л.
- Мука — 1 ст.л. для формовки.
Как приготовить:
1. Сварить яйца вкрутую, когда остынут, почистить. Репчатый лук порезать мелкими кубиками. Грибы быстро промыть под холодной водой, обсушить и порезать на некрупные кусочки. Зелень мелко порубить. Сыр натереть.
2. На сковороде разогреть растительное масло, добавить лук и пассеровать его до прозрачности на среднем огне, периодически помешивая. Добавить грибы, перемешать и готовить на среднем огне около 5−7 минут. Добавить в сковороду сметану и быстро перемешать.
3. На небольшом огне, постоянно помешивая, довести до кипения, посолить, поперчить, перемешать и снять с огня. Начинку переложить в миску и остудить. Затем добавить зелень и половину сыра. Перемешать.
4. Разогреть духовку до +180С. Слоеное тесто выложить на поверхность, посыпанную мукой и раскатать в пласт 2−3 мм. Вырезать из теста кружки, больше размера формы, чтобы хватило на бортики. Выложить формочки тестом, прижимая края и формируя корзинку. Проколоть корзинки вилкой для того, чтобы тесто при выпечке не вздувалось.
5. В каждую корзинку распределить сырно-грибную смесь, сделать в середине углубление и в каждое вставить по одному перепелиному яйцу. Посыпать тертым сыром и выпекать в разогретой духовке 15−20 минут до золотистой корочки.
Подавать горячими. Это удобно, быстро и вкусно.