Стало известно, какие необычные блюда подойдут для праздничного стола на Пасху

Ежегодно православные жители Алтайского края на Пасху готовят куличи, непосредственно творожную Пасху, булочки-ватрушки, расстегаи и крашеные яйца. Altapress.ru предлагает несколько новых рецептов, которые подойдут к столу 16 апреля.

Шоколадные яйца с начинкой

Десерты — одна из любимых частей праздника, особенно ее ценят дети. На каждую Пасху мы красим яйца. А почему бы не сделать десерт в виде шоколадных яиц?

Ингредиенты:

Яйцо — 10 шт. шоколадное;

Сливки — 125 мл жирностью 33−35%;

Шоколад белый — 100 г;

Сыр сливочный — 125 г маскарпоне.

Киндер-сюрприз. Шоколад. Шоколадное яйцо. CC0

Как приготовить:

1. Покупаем шоколадные яйца или идем сложным путем и делаем их самостоятельно (ищем специальные формочки яиц). Помещаем яйца в холодильник, чтобы шоколад затвердел. Так будет удобнее с ним работать и не помять в процессе.

2. Охлажденные яйца с помощью острого ножа лишаем узкой верхушки. Аккуратно постукивая, сбиваем часть шоколада так, чтобы появились неровные края. Убираем обратно в холодильник.

3. Готовим начинку. Топим белый шоколад на водяной бане. Взбиваем сливки, чтобы получилась густая масса. Смешиваем растопленный шоколад, сливки и сливочный сыр. Доводим до однородной массы.

4. С помощью кондитерского шприца (или мешка) заполняем кремом шоколадные яйца. Снова ставим в холодильник.

5. Готовим желток. Для его имитации нужно выбрать фрукты желтого цвета: ананас, банан, повидло или консервированный персик. Достаем яйца, чайной ложкой делаем углубление в кремовой массе, помещаем в него что-то желтое и возвращаем поднос с яйцами в холодильник.

Подаем на стол холодными. Съесть десерт желательно в течение 10 минут, иначе все растает.

Пасхальные гнездышки

Готовится быстро, финансовые затраты минимальны, дети в восторге.

Ингредиенты:

Соломка — 150 г

Шоколад молочный — две плитки

Конфеты , орехи , желе — 18 шт. ( по 3 шт. на гнездо).

Гнездо с пасхальными яйцами. unsplash.com

Как готовить:

1. Соломку поломайте на кусочки длиной примерно 3−4 см. Растопите две плитки шоколада на водяной бане, не используйте микроволновку.

2. Добавьте в жидкий шоколад хлебную соломку и аккуратно перемешайте, чтобы каждая соломка покрылась шоколадом и не сломалась.

3. Сформируйте гнездышки на разделочной доске или на листе для выпекания. Размер и количество гнездышек должен соответствовать размеру яиц, которые будут помещены внутрь.

4. Уберите гнездышки в холодильник примерно на 1 час, дождитесь, когда застынет шоколад.

5. Поместите несколько «яиц» из конфет, орехов и желе в центр гнезда.

Подавайте на плоской посуде.

Корзиночки из слоеного теста

На горячее в Пасху обычно готовят мясные блюда. Но так как еды на столах и так в избытке, предлагаем готовить горячие закуски.

Ингредиенты:

Тесто слоеное — 500 г

Яйцо перепелиное — 6 шт. ( или 3 куриных яйца)

или 3 куриных яйца) Шампиньоны — 300 г

Лук репчатый — 1 шт.

Сметана — 3 ст.л.

Сыр твердый — 70 г

Зелень — 20 г

Соль — по вкусу

Перец черный — по вкусу

Масло растительное — 1 ст. л.

Мука — 1 ст.л. для формовки.

Корзиночки. unsplash.com

Как приготовить:

1. Сварить яйца вкрутую, когда остынут, почистить. Репчатый лук порезать мелкими кубиками. Грибы быстро промыть под холодной водой, обсушить и порезать на некрупные кусочки. Зелень мелко порубить. Сыр натереть.

2. На сковороде разогреть растительное масло, добавить лук и пассеровать его до прозрачности на среднем огне, периодически помешивая. Добавить грибы, перемешать и готовить на среднем огне около 5−7 минут. Добавить в сковороду сметану и быстро перемешать.

3. На небольшом огне, постоянно помешивая, довести до кипения, посолить, поперчить, перемешать и снять с огня. Начинку переложить в миску и остудить. Затем добавить зелень и половину сыра. Перемешать.

4. Разогреть духовку до +180С. Слоеное тесто выложить на поверхность, посыпанную мукой и раскатать в пласт 2−3 мм. Вырезать из теста кружки, больше размера формы, чтобы хватило на бортики. Выложить формочки тестом, прижимая края и формируя корзинку. Проколоть корзинки вилкой для того, чтобы тесто при выпечке не вздувалось.

5. В каждую корзинку распределить сырно-грибную смесь, сделать в середине углубление и в каждое вставить по одному перепелиному яйцу. Посыпать тертым сыром и выпекать в разогретой духовке 15−20 минут до золотистой корочки.

Подавать горячими. Это удобно, быстро и вкусно.