Стало известно, как смерть кота Твикса повлияла на правила РЖД

SHOT сообщает, что после инцидента с котом Твиксом в Кирове, сотрудники РЖД решили внести изменения в правила.

Для того, чтобы определить что привело к гибели питомца, провели служебное расследование. Таким образом удалось установить, что на это повлияли невнимательность и отсутствие ответственности пассажира и персонала.

Теперь РЖД и дочерняя компания ФПК формируют новые правила, в которых сказано, что проводникам запрещено высаживать животных из поезда, только передавать в заботливые руки зоозащитников на ближайшей остановке.

Ранее altapress.ru сообщал историю кота Твикса.

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