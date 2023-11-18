Стало известно, где будет стоять елка в Барнауле и как украсят улицы

Отмечается, что из бюджета города потратят 11,5 млн рублей.
В эту сумму входит установка, содержание и демонтаж декора.
Главная достопримечательность вернется на свое место. В прошлом году елка переехала на ул. Мало-Тобольскую из-за реконструкции моста на Новом рынке.
В администрации подчеркнули, что елка достигает 32 м и является одной из самых высоких елок страны.
Вокруг дерева появится ледовый городок, лабиринт и даже каток.
На данный момент гирляндами уже украшают улицы Барнаула.
Ранее сообщалось, что Барнаул начали украшать улицы к Новому году.