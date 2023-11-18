Стало известно, где будет стоять елка в Барнауле и как украсят улицы

Главную елку в текущем году вернут на площадь Сахарова, сообщают «Вести 22».

28 декабря в Барнауле на площади Сахарова открылась краевая новогодняя елка.

Отмечается, что из бюджета города потратят 11,5 млн рублей.

В эту сумму входит установка, содержание и демонтаж декора.

Главная достопримечательность вернется на свое место. В прошлом году елка переехала на ул. Мало-Тобольскую из-за реконструкции моста на Новом рынке.

В администрации подчеркнули, что елка достигает 32 м и является одной из самых высоких елок страны.

Вокруг дерева появится ледовый городок, лабиринт и даже каток.

На данный момент гирляндами уже украшают улицы Барнаула.

Ранее сообщалось, что Барнаул начали украшать улицы к Новому году.