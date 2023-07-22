Стали известны победители Шукшинского кинофестиваля 2023

Полнометражные игровые фильмы
Гран-при XXV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля завоевал фильм якутского режиссера Любови Борисовой «Не хороните меня без Ивана».
Картина победила в конкурсной программе полнометражных игровых фильмов. Главную награду фестиваля - колыванскую вазу из ревневской яшмы вручил председатель жюри Михаил Калинин.
В номинации "Лучшая режиссерская работа" победу одержал фильм "Дневник поэта" Булата Юсупова. А лучший сценарий признали в картине "Туман" Натальи Гугуевой.
За лучшее исполнение мужской роли отметили актера Никиту Манец в фильме "У самого Белого моря", а за лучшее исполнение женской - Валерию Репину в фильме "Туман".
Дипломом "За лучшую операторскую работу" наградили фильм "Далекие близкие" Ивана Соснина, оператор Иван Соломатин.
Наградой за лучшую продюсерскую работу жюри отметили картину "Микулай", а лучшим дебютом стал "У самого Белого моря" Александра Зачиняева.
Специальный приз Губернатора Алтайского края XХV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля присудили фильму «Доктор», режиссер Артем Темников.
Документальное кино
В конкурсной программе документального кино главную награду получил фильм "Оторванные" Владимира Кривова. Специальным дипломом "За лучшее пластическое решение» удостоили ленту "Святой архипелаг" Сергея Дебижева.
Лучшим короткометражным фильмом в этой программе стал "Замкнутый круг" Владимира Эйснера, а лучшим полнометражным - "Между отчаянием и надеждой" Анны Барсуковой.
Короткометражные фильмы
В этой программе главный приз взял фильм "Бебия, бабуа, Анзорик, я и мама" Рауля Гейдарова.
За "Лучшую режиссерскую работу" отметили картину "А" Татьяны Жуковой, а за "Лучшую операторскую работу" - "Ренессанс 20..г." Сергея Батаева, оператора Ивана Кочубея.
Диплом "За историческую правду" получила лента "Летчик" Дмитрия Пасичнюка.
А "За яркое отражение темы семейных ценностей" диплом получила режиссер фильма "Красный, желтый, зеленый" Вера Васильева.
Специальный приз «Ты счастлив, когда ты смел и прав» от Молодежного центра кинематографистов Алтая в конкурсе короткометражных фильмов присудили фильму «Прощания не будет», режиссер Вера Водынски.
Посмотреть, как прошел последний день Шукшинского фестиваля в Сростках, можно в нашем материале.