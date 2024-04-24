«Справедливая Россия – За правду» отстаивает права сотрудников скорой помощи

С марта 2024 года медицинским работникам положена дополнительная социальная выплата к заработной плате. Соответствующее постановление подписано Правительством РФ. Однако в список медработников, которым полагается повышенная прибавка, вошли далеко не все медицинские сотрудники, даже специалисты скорой медицинской помощи, межрайонных и межрайонных клинических учреждений. Конечно, такая ситуация не осталась незамеченной в профессиональных кругах, да и в средствах массовой информации.

Согласно постановлению правительства РФ №343 от 20.03.24 для врачей центральных районных больниц, поликлиник и других медицинских учреждений, работающих в населенных пунктах, где живут меньше 50 тысяч человек, ежемесячная доплата составит 50 тысяч рублей. Для среднего медицинского персонала - 30 тысяч рублей. А вот у сотрудников «скорой» она осталась на прежнем уровне – 11,5 тысяч рублей для врачей и 7 тысяч для фельдшеров. При прежней стабильно высокой нагрузке, когда из-за нехватки персонала членам экипажа приходится работать на 1,5-2 ставки.

Политические партии и объединения также обратили внимание на эту ситуацию. Как рассказала пресс-служба регионального отделения, лидер фракции социалистов в Госдуме Серей Миронов направил официальное письмо главе Правительства РФ, в котором предлагает добавить дополнительные категории в список тех, кому полагаются повышенные выплаты.

Необходимость таких мер стала очевидной из-за того, что не все медработники получают заслуженное признание и поддержку со стороны государства. Мы получаем много обращений от жителей регионов, которые отмечают несправедливость в распределении социальных выплат, – поясняет необходимость обращения в кабмин Сергей Миронов. – Это неприемлемо. Мы считаем, что медицинские работники в межрайонных клинических больницах не должны оставаться в тени. Они выполняют такую же важную работу, как и их коллеги из центральных районных больниц. Их вклад в здравоохранение страны не должен быть недооценен. Подобная дискриминация в распределении социальных выплат не соответствует нашим ценностям справедливости и уважения к труду. Время решить эту проблему пришло. Поддержка медицинских работников – это не только заслуженный акт признания, но и важный шаг к укреплению нашей системы здравоохранения. Мы призываем Правительство действовать немедленно и решить этот вопрос в максимально короткие сроки, - цитируют лидера партии социалисты.

Одним из соавторов этого обращения стал Депутат Госдумы от Алтайского края Александр Терентьев. В пресс-службе партии уточнили, что ему поступило множество жалоб от сотрудников «скорой» не только муниципалитетов края, но и Липецкой области.

Представители партии напоминают, что Терентьев обратился в органы власти с аналогичной проблемой по поводу врачей и медсестер фтизиатрического отделения, которые также остались без повышения специальных выплат. Об этом депутат узнал во время личного приема граждан от медработников из районных отделений Усть-Калманского, Чарышского, Крутихинского районов края.

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