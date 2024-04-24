Сомнолог назвал идеальное время для первой чашки кофе

По словам специалиста, нужно подождать минимум час после пробуждения и только тогда пить любимый напиток. Это связано с тем, что после сна уровень кортизола находится на пике. Употребление кофеина в этот момент может привести к нежелательному взаимодействию с кортизолом или вызвать толерантность к кофеину.
При этом толерантность к кофеину выражается в сонливости, которая возникает, несмотря на выпитый кофе.
Ранее сообщалось, что диетолог назвала доступный продукт для борьбы с запорами.
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