Со скорой помощи на бал. Как алтайская медслужба работала в новогодние праздники

«Начну с афоризма: пока все готовились отдыхать, мы готовились работать», - так начал пресс-конференцию глава алтайского минздрава Дмитрий Попов. На встрече с журналистами министр рассказал, как работала медслужба в новогодние праздники и с какими жалобами обращались жителя края чаще всего.

С новой простудой

Новогодние праздники для медслужбы края обещали быть непростыми. Это связано с тем, что еще с середины декабря 2023 года начала расти заболеваемость респираторными инфекциями. К праздничным выходным число заболевших не уменьшилось, а наоборот, увеличилось. Пик обращений в скорую помощь пришелся на 1 и 2 января — 3,2 тыс. вызовов. Для сравнения, в среднем в сутки по краю скорая помощь получает 1,6 — 1,7 тыс. вызовов.

Около 59 тыс. обращений поступило за новогодние выходные в поликлиники Алтайского края. Более 24 тыс. выездов совершили бригады скорой помощи.

Большинство обратившихся жаловались на симптомы ОРВИ: высокая температура, кашель, озноб, общее тяжелое состояние. Высокая заболеваемость сохранялась в течение всех новогодних праздников.

Медицина. Здоровье. Простуда. Грипп. СС0

Только за праздничные каникулы в крае госпитализировали 709 человек с пневмонией. Из них 169 болели коронавирусом. И только у семи пациентов обнаружили грипп.

Дмитрий Попов отметил, что подъем респираторных заболеваний начался непривычно рано для Алтайского края. Раньше волны гриппа и ОРВИ приходились на конец января — начало февраля.

На сегодняшний день пик заболеваемости остался позади, уверяет Дмитрий Попов. Но глава минздрава допускает, что возможен новый всплеск респираторных инфекций. Это связано с тем, что многие взрослые и дети выходят с праздничных выходных и возвращаются в офисы и школы.

Медицина. Здоровье. Простуда. СС0

Единая служба

В результате медслужба края столкнулась со сверхнагрузкой. Время доезда бригад скорой и неотложной помощи увеличилось. При этом были случаи, когда больного не оказывалось на месте. Таких безрезультативных вызовов зафиксировано порядка 10%. В Барнауле это 125 вызовов из 1,2 тыс.

«Со своей стороны настаиваю на создании единой службе неотложной помощи. В качестве примера — пилотный проект в Бийском округе. Тогда мы вывели все вызовы неотложной помощи со скорой помощи и освободили порядка 10 бригад из 50», - отметил Дмитрий Попов.

Скорая помощь. altairegion22.ru

Опасные хлопушки и суровые холода

Что касается остальных повреждений, с которыми обращались жителя края, то здесь ситуация остается стабильной.

За новогодние праздники медслужба края наблюдает снижение случаев острого нарушения мозгового кровообращения и острого инфаркта, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Не выросло число обращений с жалобами на ожоги. По словам главы минздрава, основная причина травм — неправильное обращение с печью. Сейчас в ожоговом центре находится минимальное количество пациентов, отметил Дмитрий Попов.

Не было всплеска случаев обморожения и переохлаждения. «Погода в новогодние праздники не была слишком холодной. По большей части это были температурные качели», - сообщил министр. За помощью обратились порядка 80 человек, госпитализировали единицы.

Зима, снег, девушка. СС0

С переломами за период праздничных выходных обратились порядка 4 тыс. человек. Это нормальная ситуация для зимних каникул, которую наблюдают ежегодно. Помощь оказывалась в круглосуточном режиме.

Также за этот период было осуществлено пять вылетов санитарной авиации. Из районов края эвакуировали семь пациентов по разным причинам - в большей степени из-за заболеваний сердечно-сосудистой системы.

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