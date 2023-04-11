На заседании ученого совета подняли вопрос о целесообразности сохранения должности президента в структуре университета 28 марта.
В распоряжении издания появился слайд с расходами на содержание должности. Согласно полученным данным, максимальную сумму потратили в 2022 году — 4,7 млн рублей.
Заработная плата Сергея Землюкова в 2022 году составила 1,8 млн рублей или в среднем 158 тыс. рублей в месяц. Взносы в страховые фонды с этой зарплаты — более 506 тыс. рублей.
В число расходов вошли командировки Сергея Землюкова — 1,38 млн рублей и сотовая связь президента — 25 тыс. рублей. А также содержание водителя — 900 тыс. рублей.
Сергей Землюков занял должность президента АлтГУ в конце 2018 года. По подсчетам «Атмосферы», расходы на содержание должности президента к ноябрю 2023 года достигнут 19,7 млн рублей.