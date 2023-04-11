12 апреля
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Жизнь

СМИ: содержание президента АлтГУ обходится вузу в несколько десятков миллионов рублей

В АлтГУ выяснили, во сколько обходится вузу содержание президента Землюкова. За пять лет существования должности сумма достигла почти 20 млн рублей. Об этом сообщает «Атмосфера».

Сергей Землюков.
Сергей Землюков.
Фото предоставлено пресс-службой Алтайского Государственного Университета.

На заседании ученого совета подняли вопрос о целесообразности сохранения должности президента в структуре университета 28 марта.

В распоряжении издания появился слайд с расходами на содержание должности. Согласно полученным данным, максимальную сумму потратили в 2022 году — 4,7 млн рублей.

Заработная плата Сергея Землюкова в 2022 году составила 1,8 млн рублей или в среднем 158 тыс. рублей в месяц. Взносы в страховые фонды с этой зарплаты — более 506 тыс. рублей.

Алтайский государственный университет.
Алтайский государственный университет.
Фото предоставлено пресс-службой АлтГУ

В число расходов вошли командировки Сергея Землюкова — 1,38 млн рублей и сотовая связь президента — 25 тыс. рублей. А также содержание водителя — 900 тыс. рублей.

Сергей Землюков занял должность президента АлтГУ в конце 2018 года. По подсчетам «Атмосферы», расходы на содержание должности президента к ноябрю 2023 года достигнут 19,7 млн рублей.

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