Роскачество не оценило сыр из Барнаула и поставило его во главе антирейтинга

В этот раз проверяющие приобрели творожный сыр, который выпускает в Барнауле индивидуальный предприниматель Владимир Емелин. Предприятие больше известно как "Плавыч".
Больше всего претензий возникло по органолиптическим характеристикам - Роскачество пришло к выводу, что сыр намазывается плохо, имеет пустой вкус и запах с легкой горечью и мучнистостью. По этим характеристикам сыру поставили ноль баллов из пяти.
Достоверность маркировки сыра проверяющие оценили на два балла. В составе образца они нашли консервант, который не был обозначен на этикетке.
"В продукте присутствует крахмал, который может использоваться в качестве загустителя. Производитель казал данный компонент в маркировке, однако его наличие в творожном сыре не допускается опережающим стандартом Роскачества", - говорится в сообщении.
Что понравилось в сыре
При этом проверяющие отметили, что в составе творожного сыра есть только молочные жиры. Доля молочного белка также отвечает установленным требованиям.
В сыре нет антибиотиков, микробиологические показатели в норме. Продукт оказался свежим и безопасным.
Несмотря на данные плюсы барнаульский сыр все равно возглавил антирейтинг Роскачества с 2,6 баллами из 5 возможных.
Надо сказать, что "Плавыч" уже оказывался в поле зрения проверяющих. В 2019 году Роскачество исследовало плавленный сыр этого производителя. Оценки тогда были выше - 4,1 из 5 возможных.
Главным замечанием стало заниженное содержание жира в сухом веществе и в продукте, которое отличалось от заявленного на упаковке.