Роман Костомаров наконец встретился с детьми - он сам вышел к ним в аэропорту

Костомаров опубликовал трогательное видео, как идет навстречу детям в зале прилета. Младшего сына он даже немного приподнял. Дети очень счастливы встрече с отцом.
Дочку и сына Костомаров ласково называет "конфетками".
"Теперь наконец то все вместе дома. Семья в сборе!" - подписал видео спортсмен.
Напоминаем, что Костомарова выписали из больницы в начале июля. Там он проходил лечение с января 2023 года. Сейчас спортсмен восстанавливается после ампутации стоп и пальцев на руках. Он активно тренируется и даже завел Telegram-канал.