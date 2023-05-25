26 мая
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Жизнь

Проснувшийся "вулкан" посередине дороги заметили барнаульцы

Барнаульцы заметили, как из люка на городской дороге валит пар. Горожане окрестили явление "проснувшимся вулканом".

"Вулкан" на пересечении улиц Попова и Взлетная
"Вулкан" на пересечении улиц Попова и Взлетная
Инцидент Барнаул

Удивительное явление заметили на пересечении улиц Попова и Взлетной. Густой белый пар валил из люка на перекрестке. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

В СКГ Барнаул заявили, что бояться городского "вулкана" не стоит. Данное явление называется парением. Оно появилась из-за работ на магистральной теплосети по улице Взлетная, 113. Сотрудники устраняют повреждения диаметром 900 мм.

"Сейчас специалисты проводят дренирование и опорожнение трубопровода", - сообщают в ведомстве.

Явление кратковременное и не несет опасности для барнаульцев.

Ранее более 13 тыс. жителей Индустриального района остались без горячей воды 25 мая. Произошла авария на магистральной теплосети.

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