Профсоюз объединяет людей и бизнес

В рамках популяризации и продвижения профсоюзного движения, председатели краевых профсоюзных организаций работников лесной отрасли (Рослеспрофсоюз) в лице Валерия Александровича Наумкина и работников строительства и промышленности строительных материалов РФ Андрея Александровича Замороко , организовали промышленный туризм для членов первичной профсоюзной организации краевого профсоюза строителей.

Выездную экскурсию провел завод домостроения лесной холдинговой компании «Алтайлес».

Цель поездки – знакомство с технологией производства комплектов из клееного бруса, которые используются для индивидуального жилищного строительства, а также для крупных объектов сферы туризма и гостеприимства.

Интерес со стороны ППО специалистов рынка недвижимости Алтайского края вызван возросшим спросом на малоэтажное домостроение, а клееный брус – один из востребованных материалов для строительства, так как обладает рядом преимуществ: строгая геометрия, статусный внешний вид, экологичность, быстрые сроки производства и сборки. При этом важно выбрать надежного производителя, каким и является холдинг «Алтайлес».

Выездную экскурсию провел завод домостроения лесной холдинговой компании «Алтайлес». Фото: Андрей Замороко. Выездную экскурсию провел завод домостроения лесной холдинговой компании «Алтайлес». Фото: Андрей Замороко. Выездную экскурсию провел завод домостроения лесной холдинговой компании «Алтайлес». Фото: Андрей Замороко. Выездную экскурсию провел завод домостроения лесной холдинговой компании «Алтайлес». Фото: Андрей Замороко. Выездную экскурсию провел завод домостроения лесной холдинговой компании «Алтайлес». Фото: Андрей Замороко. Выездную экскурсию провел завод домостроения лесной холдинговой компании «Алтайлес». Фото: Андрей Замороко.

Экскурсию провел начальник цеха Алексей Козлов, работающий на предприятии со дня его основания. Гости оценили использование современных технологий и особо отметили ведение лесного хозяйства на высоком уровне, чистоту, порядок и высокую культуру производства.

В 2022 году завод стал участником национального проекта по повышению производительности труда, благодаря чему были дополнительно отлажены многие процессы. Все для того, чтобы заказчик получал удовольствие от проживания в доме нашего производства, – рассказал Алексей Алексеевич.

Презентацию крупных проектов, построенных в разных точках мира, провел руководитель отдела домостроения Алексей Алексеевич Шмаргун.

Завод домостроения работает на рынке 15 лет. За это время компания прошла неоднократную проверку качества производимой продукции, так как объекты построены в разных точках мира с разными климатическими условиями – это и холодная Сибирь, и жаркий Вьетнам. В компании контролируют качество продукции на всех этапах производства, а также обеспечивают профессиональное сопровождение, связанное со строительством будущего дома или другого объекта из клееного бруса, – подчеркнул Алексей Шмаргун.

Евгения Зверькова, член первичной профсоюзной организации специалистов рынка недвижимости Алтайского края отметила, что узнала много интересного: «Мы увидели все процессы, начиная от ввоза пиломатериала до момента изготовления элементов готового дома. Мне, как специалисту недвижимости, это очень интересно. Я смогу уже не только предложить, но и просчитать проект дома из качественно материала. Находиться на производстве очень приятно, чувствуешь запах леса. Жить в доме из экологически чистого материала очень ценно».

Председатель краевого профсоюза строителей, член правления Союза строителей Алтайского края, Андрей Замороко, был приятно удивлен увиденным, особенно безотходным производством холдинга, а проведенное мероприятие считает очень полезным для обеих сторон: «Сегодня для того, чтобы что- либо предложить клиентам, специалист по недвижимости обязан обладать не только опытом проведения сделки, но и разносторонними знаниями, в том числе и в особенностях технологии производства клееного бруса, чтобы грамотно рекомендовать. Уверен, коллеги рады предоставленной возможности и уже поделились планами, как выстроить сотрудничество с компанией».

Выездную экскурсию провел завод домостроения лесной холдинговой компании «Алтайлес». Фото: Андрей Замороко. Выездную экскурсию провел завод домостроения лесной холдинговой компании «Алтайлес». Фото: Андрей Замороко. Выездную экскурсию провел завод домостроения лесной холдинговой компании «Алтайлес». Фото: Андрей Замороко.

Совместно проведенное мероприятие двух профсоюзов - это отличная идея взаимодействия и развития, как профессионального объединения.

Это общение людей и сотрудничество компаний. Мы живем в интересных моментах, и эти моменты создаются нами.

Главное, что останется неизменным, - это единение! Профсоюз - это и есть единение: объединение людей и бизнеса!

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