В детском конкурсе видеороликов от проекта «Образ будущего» и строительной компании «Жилищная Инициатива» приняло участие более 280 детей из Алтайского края. Конкурс проходил с 18 по 30 мая, участникам было необходимо снять видеоролик, хронометражем до 1 минуты, в котором рассказать о своем любимом месте в Барнауле.

Победителями стали 3 участника, которые получили современные гаджеты: планшет «iPad», смартфон «Samsung» и умную колонку «Яндекс Станция». Ещё 15 участников были отмечены большими сладкими призами. Всем победителям вручили награды 1 июня – в День защиты детей!

Проект «Образ будущего» и «Жилищная Инициатива» вручили призы победителям конкурса детских видеороликов. Фото: компания «Жилищная Инициатива». Проект «Образ будущего» и «Жилищная Инициатива» вручили призы победителям конкурса детских видеороликов. Фото: компания «Жилищная Инициатива». Проект «Образ будущего» и «Жилищная Инициатива» вручили призы победителям конкурса детских видеороликов. Фото: компания «Жилищная Инициатива». Проект «Образ будущего» и «Жилищная Инициатива» вручили призы победителям конкурса детских видеороликов. Фото: компания «Жилищная Инициатива».

Победителями конкурса стали:

1 место – Анна Матушкина (7 лет), видеоролик про театр кукол «Сказка».

2 место – Тимофей Шмаков (7 лет), видеоролик про парк «Изумрудный».

3 место – Кристина и Альбина Вяткины (6 лет), видеоролик про набережную реки Обь.

В этом году был учрежден специальный приз от Юрия Гатилова, генерального директора строительной компании «Жилищная Инициатива».

Специальный приз – Варвара Цепенок (6 лет), видеоролик о лучших детских площадках в Барнауле.

Этот конкурс стал для нас настоящим открытием, мы с членами жюри узнали много новых мест в нашем городе, о которых ранее даже не догадывались. Но всё же лидерами по количеству видеороликов стали всем известные места: парк «Изумрудный», нагорный парк и набережная, парк «Юбилейный», парк «Лесная сказка», а также городские театры и учебные заведения. Отмечу, что были и видеоролики с предложениями по строительству в городе новых инфраструктурных объектов, в числе которых, например, создание парковой зоны за ТРЦ «Европа», – рассказал автор проекта «Образ будущего» Алексей Линник.

В число 15 лучших участников конкурса вошли:

Илья Золотухин (5 лет). Анна Скрипкина (5 лет). Екатерина Бичалева (5 лет). Данила Ефанов (6 лет). Екатерина Рыбакова (8 лет). Анастасия Борцова (8 лет). Амалия Кропачева (8 лет). Ярослав Пантюхин (10 лет). Владимир Колесников (10 лет). Михаил Ларионов (11 лет). Валерия Бурачевская (12 лет). Анна Гордиенко (12 лет). Артур Рыбаков (12 лет). Анна Кинякина (12 лет). Егор Черемнов (13 лет).

«Образ будущего» — проект, рассказывающий о перспективах развития Барнаула и Алтайского края, а также о нынешних реалиях в рамках цикла видеоинтервью с лидерами общественного мнения, предпринимателями, представителями власти, сферы культуры и образования.

Генеральный спонсор конкурса: ООО «Жилищная Инициатива».

Информационный партнер конкурса: ИД «Алтапресс».