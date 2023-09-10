Подросшего шотландского бычка показали в "Лесной сказке"

Барнаульцы сразу оценили красавчика и уже подобрали для бычка невесту Марусю - она в зоопарке с 2022 года.
Зимой шерсть рыжика станет куще, а вот летом он ее немного сбрасывает.
Рыжий и кучерявый бык породы хайленд позировал для фотографов "Лесной сказки".
Барнаульцы сразу оценили красавчика и уже подобрали для бычка невесту Марусю - она в зоопарке с 2022 года.
Зимой шерсть рыжика станет куще, а вот летом он ее немного сбрасывает.
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