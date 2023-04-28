Первые цветы тайги распустились под снегом в алтайском нацпарке

Тайга зацвела первыми в этом году, яркими цветами, показывает национальный парк « Салаир ».

Фотографии сделал Денис Соломахин.

Этим красавцам-первоцветам повезло немного больше, чем их собратьям из Республики Алтай, которую недавно вновь накрыл снегопад.

Ранее жители республики показали цветущий на фоне снега и льда маральник.