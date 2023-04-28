Первые цветы тайги распустились под снегом в алтайском нацпарке

Фотографии сделал Денис Соломахин.
Этим красавцам-первоцветам повезло немного больше, чем их собратьям из Республики Алтай, которую недавно вновь накрыл снегопад.
Ранее жители республики показали цветущий на фоне снега и льда маральник.
Тайга зацвела первыми в этом году, яркими цветами, показывает национальный парк «Салаир».
Фотографии сделал Денис Соломахин.
Этим красавцам-первоцветам повезло немного больше, чем их собратьям из Республики Алтай, которую недавно вновь накрыл снегопад.
Ранее жители республики показали цветущий на фоне снега и льда маральник.
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