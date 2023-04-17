Пасхальное пополнение. В барнаульском зоопарке родились тигрята

«Рождение малышей в нашем зоопарке дело привычное. Но этот год выдался особенным. Медвежата родились в ночь с 31 декабря на 1 января. А в праздник Пасхи на свет появились тигрята у нашей Багиры», — поделился Сергей Писарев в социальных сетях.
В 2023 году аист часто навещает барнаульский зоопарк. В январе на свет появились малыши у гималайской медведицы Даши. Родились они от медведя Жорика, который скончался накануне Нового года.
В этом же месяце родился черный и голосистый котенок у леопардов Сильвы и Маврика.
А в марте барнаульский зоопарк пополнили целых 12 козлят. Три нубийских и девять камерунских. Из них всего три козла. Остальные — козочки.
Только полюбуйтесь очаровательными малышами: