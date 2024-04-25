Оригинальныйо подарок - улей на облачной пасеке Пчелошеринг

Представьте себе пасеку, расположенную в живописном месте, в лесах Кавказа, где постоянно тепло и масса цветов, которые просто впечатляют своим благоуханием. Именно такую пасеку создали себе два айтишника из СПб, которые кардинально изменили свою жизнь и уехали далеко от цивилизации. Кроме того, что они стали заниматься пчеловодством, эти два новичка смогли даже усовершенствовать индустрию изготовления меда. Что это за подход и почему стоит уделить ему внимание?

Майнинг меда – что это и как работает инструмент

Название майнинг меда появилось не случайно, потому что, имея большой опыт работы с крипто-проектами, ребята смогли придумать бизнес-модель, при которой пользователи могут арендовать и эффективно использовать ферму для производства меда. В такой пасеке можно удаленно купить улей, а также воспользоваться услугами специалистов, которые будут ухаживать за труженицами-пчелами. Конечный продукт, в виде меда, также доступен владельцу пасеки, на более комфортных условиях, чем его покупка на рынке или в магазине.

В течение всего сезона, когда пчелы собирают мед, владелец улья будет получать подробные фотоотчеты, а также сможет приехать навестить своих тружениц в горах Кавказа.

В чем отличие «облачного» меда от магазинного продукта?

Самый близкий к пасеке населенный пункт располагается в 6 км от лесной зоны. Здесь царит тихая, спокойная и экологически чистая атмосфера, которая является комфортной для пчел.

Создатели пасеки живут всего лишь в 50 метрах от ульев, поэтому они заботятся о том, чтобы все элементы, составляющие и комплектующие, необходимые для работы пчел, были только натуральными. Это приводит к тому, что готовый продукт получается вкусным, приятным и ароматным. Вкус «облачного» меда является немного терпким и не приторным, что объясняется самым разным видам нектара, который собирают пчелы.

Разнообразие медоносов

Чтобы обеспечить качественный уход за пчелами, важно создать эффективную кормовую базу. Для этого создатели пасеки смогли высадить около 300 видов растений, который источают нектар и являются эффективными для работы пчел. Благодаря этому вкус меда является уникальным и восхитительным, а сам продукт полностью экологически чистым и натуральным.

Приехав на пасеку, каждый владелец улья сможет насладиться чистейшим воздухом, ароматом цветов и приятным чайком с собственным медом. А ценителям путешествий особенно понравятся пешие прогулки по лесным тропам.

В каком виде пасечники получают «облачный» мед?

Этому вопросу стоит уделить внимание, поскольку создатели проекта не являются профессиональными пасечниками и пчеловодами. Интересно, что, будучи дизайнером, один из создателей облачной пасеки, создал оригинальный способ фасовки «облачного» меда. Благодаря этому покупателям доступны более 30 дизайнерских этикеток, объемы фасовки и даже оригинальные подарочные упаковки. Каждый владелец улья может заказать собственный дизайн упаковки.

Сколько стоит продукт?

Один улей может служить своему владельцу на протяжении 5 лет, а тариф по объему меда собственник может заказать с учетом собственных потребностей.

Стоимость продукта стартует от 6900 рублей, а 4600 из них являются ценой улья. Остальная сумма уходит на обслуживание и прикорм пчел, а также обслуживание их жилья для комфортной работы. Этот тариф позволит вам получать около 3 кг пасечного меда, с особыми вкусовыми и ароматическими свойствами.

В целом один улей может принести своему владельцу до 23 кг чистейшего продукта, а годовое обслуживание составит всего 17 300 рублей. В итоге, высококачественный мед можно получить по 752 рубля за кг, в то время как на рынке его стоимость может составить 1200 рублей.

Кому будет интересен этот проект?

Если сказать просто, проект подойдет любому человеку, но особенно удивит ценителей меда. Вся команда, занимающаяся пчелошерингом, не только сама живет в гармонии с природой, но и внимательно следит за тем, чтобы пчелы жили и трудились в экологической безопасности. Особенно новым проектом заинтересовались блогеры и различные компании, потому что такое решение позволяет привлечь внимание аудитории в соцсетях, а также наполнить сторис и посты оригинальными и яркими фотографиями.

Продукт, в виде чистейшего и экологически безопасного меда, станет хорошим подарком для коллег или друзей, а также клиентов и деловых партнеров. Представленный в нестандартной дизайнерской упаковке, такой мед порадует каждого человека.

Подарок в виде пасеки

По мере того, как развивалась новая пасека, становилось все очевидней, что улей является интересным и нестандартным подарком, который может впечатлить любого. После того, как основатели проекта продемонстрировали его другим, они также вручили им баночки с вкуснейшим продуктом и сертификат качества. Купить мед в оригинальной упаковке сегодня можно по принципу заказа цветов, в любое время, с доставкой в указанное место.

Как развивался проект за время существования?

Сегодня сотни счастливых покупателей имеют собственный источник меда и наслаждаются им со своими близкими. Облачная пасека уже нашумела в IT(ИТ)п сфере, потому что ей уделили внимание ведущие СМИ, а блоги в мессенджерах наполнены читателями и заинтересованными лицами. Среди покупателей облачного меда есть также представители страховых компаний, ведущих банков и других солидных учреждений.

Сегодня стать счастливым обладателем такого улья и получать высококачественный и экологически чистый продукт, может абсолютно каждый из нас!

Сайт проекта: pchelosharing.ru

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