Не прерывая завтрак. Как снегири в Барнауле позируют фотографам

Ранее алтайский фотограф-натуралист Роман Алдергот показал, какие птицы прилетают на его лесную кормушку в Косихинском районе. Снегири там, конечно же, тоже есть.
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Ну что за январское воскресенье без снегирей? Altapress.ru любуется снимками, которые сделала в Барнауле фотограф Марина Селезнева.
Ранее алтайский фотограф-натуралист Роман Алдергот показал, какие птицы прилетают на его лесную кормушку в Косихинском районе. Снегири там, конечно же, тоже есть.
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