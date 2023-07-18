На Алтае начали копать картофель и заговорили об устраивающих фермеров ценах

Фермер Валерий Черенков из села Зудилово Первомайского района, занимающийся картофелеводством, впервые в этом сезоне начал отгружать продукцию в торговые сети. Всего их будет четыре.
По договору фермер обязан отгрузить за сезон 200 тонн картошки.
Пробную копку провели в минувшие выходные. На полки торговых сетей попадет картофель ультрараннего сорта "Ривьера". 24 июля пройдет отгрузка первой партии объемом 20 тонн.
По словам Валерия Черенкова, цена его устраивает - 35 рублей за килограмм.
Что касается урожая, то на "щедрость" природы рассчитывать не стоит, говорит фермер. По его словам, он четыре раза нынче поливал картофеля. Клубни хоть и оказались крупные, но в гнезде их не много.
Валовка у фермера может оказаться в 1,5-2 раза меньше, чем годом ранее.
Цифра
Производство картофеля в Алтайском крае, тыс. тонн
2018 - 515,7
2019 - 463,4
2020 - 432,1
2021 - 434,2
2022 - 452,3
Источник: Алтайкрайстат