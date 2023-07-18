19 июля
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Жизнь

На Алтае начали копать картофель и заговорили об устраивающих фермеров ценах

В Алтайском крае приступили к копке картофеля ультраранних сортов, сообщает Алтайский крестьянин. Портал со ссылкой на одной из фермеров пишет, что большого урожая в этом году может не быть, а цены окажутся устраивающими, правда, для картофелеводов.

Картофель.
Картофель.
Дмитрий Лямзин

Фермер Валерий Черенков из села Зудилово Первомайского района, занимающийся картофелеводством, впервые в этом сезоне начал отгружать продукцию в торговые сети. Всего их будет четыре.

По договору фермер обязан отгрузить за сезон 200 тонн картошки.

Пробную копку провели в минувшие выходные. На полки торговых сетей попадет картофель ультрараннего сорта "Ривьера". 24 июля пройдет отгрузка первой партии объемом 20 тонн.

Картофель
Картофель
pixabay.com

По словам Валерия Черенкова, цена его устраивает - 35 рублей за килограмм.

Что касается урожая, то на "щедрость" природы рассчитывать не стоит, говорит фермер. По его словам, он четыре раза нынче поливал картофеля. Клубни хоть и оказались крупные, но в гнезде их не много.

Валовка у фермера может оказаться в 1,5-2 раза меньше, чем годом ранее.

Цифра

Производство картофеля в Алтайском крае, тыс. тонн

2018 - 515,7

2019 - 463,4

2020 - 432,1

2021 - 434,2

2022 - 452,3

Источник: Алтайкрайстат

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