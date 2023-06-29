Твердый мед и макароны из чечевицы. Как "День сибирского поля" удивлял продуктовым изобилием

28 июня на площадке "Дня сибирского поля" стартовала продуктовая выставка. По традиции ее организаторы постарались собрать в одном месте все новое, что за прошедший год выпустили алтайские предприятия. Показать было что.

Алтайские продукты на "Дне сибирского поля". Июнь 2023 года.

Как сообщает Алтайпищепром, в центральном павильоне сибирского агропарка были представлены более 100 предприятий пищевой, перерабатывающей и фармацевтической промышленности - сыроделы, молокопереработчики, мясники, хлебопеки, производители круп, макарон и другие.

В общей сложности экспозиция "Алтайские продукты +100 к здоровью" собрала под одной крышей 400 новинок.

Компания "Образ жизни", например, представила линейку каш для детей с различными добавками, а также необычные макароны из гречихи и чечевицы.

"Киприно" презентовал свой новый сыр на основе козьего молоко "Мудрая коза". Сыр-косичку теперь выпускает и заринское предприятие "Холод".

Большой выбор медовой продукции можно было увидеть на стендах, например, питьевой мед в "палочках" или твердый мед в виде леденцов.

Любопытные новинки есть у барнаульской компании "Надавилли" - натуральные масла холодного отжима из льна, черного мина, расторопши, шиповника и ромашки.

"Бочкари" угощали энергетиками Target с новыми вкусами.

Что еще можно было попробовать

На уличной площадке возле павильона гости форума попробовали блюда на огне: кооператив «Дружба» готовил чевапчичи на гриле и сочный «техасский смокер» - мраморную говядину, томленую в смокере 10 часов.

Алтайские продукты на "Дне сибирского поля". Июнь 2023 года. Дмитрий Лямзин Алтайские продукты на "Дне сибирского поля". Июнь 2023 года. Дмитрий Лямзин Алтайские продукты на "Дне сибирского поля". Июнь 2023 года. Дмитрий Лямзин Алтайские продукты на "Дне сибирского поля". Июнь 2023 года. Дмитрий Лямзин Алтайские продукты на "Дне сибирского поля". Июнь 2023 года. Дмитрий Лямзин Алтайские продукты на "Дне сибирского поля". Июнь 2023 года. Дмитрий Лямзин Алтайские продукты на "Дне сибирского поля". Июнь 2023 года. Дмитрий Лямзин Алтайские продукты на "Дне сибирского поля". Июнь 2023 года. Дмитрий Лямзин Алтайские продукты на "Дне сибирского поля". Июнь 2023 года. Дмитрий Лямзин Алтайские продукты на "Дне сибирского поля". Июнь 2023 года. Дмитрий Лямзин

Компания «Сибирский осетр 22» жарила вкуснейшие стейки из осетра.

Посетить выставку-ярмарку алтайских продуктов можно и сегодня, 29 июня, с 9.00 до 17.00 часов в центральном павильоне агрофорума "День сибирского поля". Он проходит вблизи поселка Прутской Павловского района.