Мошенника задержали в момент перечисления денег через банкомат

Правоохранителям удалось задержать курьера от мошенников в момент, когда он зачислял деньги через банкомат. Суммарно парень внес 500 тыс. рублей.

"Инцидент Барнаул" сообщает, что 85-летняя жительница с. Ракиты позвонила полицейским и сообщила, что ее обманули на 500 тыс. рублей.

Мошенники заявили, что родственник женщины попал в ДТП. Она передала деньги неизвестному.

Правоохранитель выехали на место происшествия, но решили проверить банкоматы. Там он заметил двух подозрительных парней, один из которых собирался внести 100 тыс. рублей.

Начальник отделения МВД пресек незаконные действия, задержал отправителя и вызвал следственно-оперативную группу.

По данному факту возбудили уголовное дело. Задержали молодого человека 2001 года рождения, жителя Михайловского района.

Ранее мы сообщали, что банки по-новому начнут возвращать похищенные мошенниками деньги.

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