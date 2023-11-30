Мышь по-хозяйски погрызла сушеную рыбу в витрине киоска. Видео

Мужчина увидел в витрине торговой точки, как мышь лакомится сушеной рыбой, пишет berdsk-online.ru. Грызун никак не реагировал на подошедшего человека. Продавца в киоске не было. Видимо, поэтому мышь вела себя так по-хозяйски.

Заболевания

Между тем в перечне передаваемых грызунами заболеваний, согласно данным Роспотребнадзора, — чума, туляремия, паратифы А и В, брюшной тиф, острые гастроэнтериты, ящур, лептоспироз, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, бешенство, гельминтозы (трихинеллез, аскаридоз), холера, дизентерия, туберкулез, псевдотуберкулез, ботулизм, бруцеллез и многие другие.

Возбудители инфекций выделяются вместе с экскрементами, которыми грызуны загрязняют продукты.

Ранее на полках новосибирского супермаркета обнаружили упитанных крыс. Они ели колбасу. Также крыса пробралась в дом к барнаульцу через унитаз.