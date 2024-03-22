Международный день таксиста - 22 марта. Шахматные поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравляю с Днем таксиста и желаю добрых и щедрых пассажиров, счастливого пути и ровных дорог, отличного настроения и крепкого здоровья, бодрости за баранкой и неугасаемых сил, благополучия в жизни и несокрушимого счастья, зеленого света на пути к удаче и отсутствия знаков «Стоп» в достижении целей.

Поздравляю с Днём таксиста и желаю в дорогах забывать о суете дней и обыденности жизни, всегда крутить баранку с весёлым настроением, никогда не попадать в передряги и с радостью колесить по городу, стране и свету. Здоровья тебе, терпения и выдержки настоящего таксиста и большой удачи!