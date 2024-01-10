11 января
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Жизнь

Мать-одиночка из Новосибирска требует деньги с блогеров-миллионников

25-летняя жительница Новосибирска требует с блогеров Анны Ищук и Дмитрия Ларионова 97 тыс. рублей, сообщает "КП-Новосибирск".

Светлана (на фото слева) купила курс у блогеров Анны Ищук и Димаса (фото справа)
Светлана (на фото слева) купила курс у блогеров Анны Ищук и Димаса (фото справа)
"КП-Новосибирск"

Молодая мама купила курс по продюсированию начинающих блогеров в «Элитной школе запусков», которая принадлежит Анне Ищук и Дмитрию Ларионову. Она начала обучение, но вскоре поняла, что оно ей не нравится.

Девушка связалась с менеджером, чтобы оформить возврат, но ей ничем не помогли. Другие участники курса также начали возмущаться в общем чате: многие ушли в минус на продюсировании. Позже всех недовольных удалили оттуда.

Она обратилась за помощью к юристу. Оказалось, что основатели курса нарушают закон «О защите прав потребителей». Согласно нему, от услуги можно отказаться в любой момент. Также нужно выплатить расходы, которые понесли организаторы, чтобы оказать услугу. При этом, если доступ ко всем материалам дали сразу, услуга считается оказанной полностью.

Если покупатель недоволен качеством оказанной услуги, договор можно расторгнуть, написав досудебную претензию.

Ранее стало известно, за что задержали блогера-миллионника Аяза Шабутдинова и какое наказание ему грозит.

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