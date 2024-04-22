Лося заметили в Барнауле

Откуда парнокопытное вышло в город — неизвестно.
Судя по кадрам, лося напугали неизведанные ландшафты — он быстро убежал за поворот.
Ранее ДТП с участием лося произошло в Сибири.
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Животное сняли на видео в районе ВРЗ, сообщает "В Курсе 22".
Откуда парнокопытное вышло в город — неизвестно.
Судя по кадрам, лося напугали неизведанные ландшафты — он быстро убежал за поворот.
Ранее ДТП с участием лося произошло в Сибири.
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